28 июля 2023

Курганцы пожаловались на опасный мост через Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок Затопленные дома Курган, паводок2016, навесной мост, наводнение
В Кургане жители Вороновки попросили власти отремонтировать опасный навесной мост (архивное фото) Фото:

Жители микрорайона Вороновка в Кургане вынуждены с риском для жизни ходить по навесному мосту через реку Тобол. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«Просим отремонтировать навесной мост через Тобол в поселке Вороновка. Сломаны доски и перила, нарушена ограждающая сетка, как раз на уровне детского роста и есть вероятность падения детей с моста. Пожилым людям трудно идти через отсутствующие доски», — говорится в обращении.

По словам курганцев, скоро начнется новый учебный год и дети будут рисковать здоровьем, чтобы добраться по опасному мосту в школу. Жители Вороновки попросили власти города срочно отремонтировать мост.

Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана написали в ответе на сайте «Обратись» о том, что мост в Вороновке уже проверили. Специалисты составили дефектную ведомость. По данным ведомства, ремонт навесного моста через Тобол запланирован на этот год.

Ранее курганцы из микрорайона Вороновка также жаловались на сломанные перила у навесного моста через Тобол. Об этом горожане писали в соцсетях.

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Жители микрорайона Вороновка в Кургане вынуждены с риском для жизни ходить по навесному мосту через реку Тобол. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись». «Просим отремонтировать навесной мост через Тобол в поселке Вороновка. Сломаны доски и перила, нарушена ограждающая сетка, как раз на уровне детского роста и есть вероятность падения детей с моста. Пожилым людям трудно идти через отсутствующие доски», — говорится в обращении. По словам курганцев, скоро начнется новый учебный год и дети будут рисковать здоровьем, чтобы добраться по опасному мосту в школу. Жители Вороновки попросили власти города срочно отремонтировать мост. Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана написали в ответе на сайте «Обратись» о том, что мост в Вороновке уже проверили. Специалисты составили дефектную ведомость. По данным ведомства, ремонт навесного моста через Тобол запланирован на этот год. Ранее курганцы из микрорайона Вороновка также жаловались на сломанные перила у навесного моста через Тобол. Об этом горожане писали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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