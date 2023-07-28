Курганцы пожаловались на опасный мост через Тобол

В Кургане жители Вороновки попросили власти отремонтировать опасный навесной мост (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители микрорайона Вороновка в Кургане вынуждены с риском для жизни ходить по навесному мосту через реку Тобол. Об этом горожане написали в жалобе на портале «Обратись».

«Просим отремонтировать навесной мост через Тобол в поселке Вороновка. Сломаны доски и перила, нарушена ограждающая сетка, как раз на уровне детского роста и есть вероятность падения детей с моста. Пожилым людям трудно идти через отсутствующие доски», — говорится в обращении.

По словам курганцев, скоро начнется новый учебный год и дети будут рисковать здоровьем, чтобы добраться по опасному мосту в школу. Жители Вороновки попросили власти города срочно отремонтировать мост.

Представители департамента развития городского хозяйства мэрии Кургана написали в ответе на сайте «Обратись» о том, что мост в Вороновке уже проверили. Специалисты составили дефектную ведомость. По данным ведомства, ремонт навесного моста через Тобол запланирован на этот год.

Ранее курганцы из микрорайона Вороновка также жаловались на сломанные перила у навесного моста через Тобол. Об этом горожане писали в соцсетях.