Организаторы показали работы победителей фотоконкурса имени погибшего тюменского журналиста. Фото

30 июля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Выставка лучших фотографий открылась сразу после церемонии награждения победителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Организаторы фотоконкурса имени погибшего тюменского журналиста Александра Ефремова поделились работами победителей. Лучшими признали репортажи шести участников, еще 11 получили почетные грамоты, рассказал создатель проекта Сергей Русанов. «Жюри назвало имена победителей на торжественной церемонии награждения в тобольском музейном комплексе „Дворец Наместника“. В номинации „Герой нашего времени“, учрежденной РИА URA.RU, победителем за серию фото „Становясь Хабибом“ о спортивной подготовке юных борцов Дагестана стала Елена Щербакова из Кемерова», — передал Русанов. Также призеры были выбраны в других пяти номинациях. URA.RU отобрало некоторые фотографии из репортажей победителей. Посмотреть их историю и описание можно в галерее, приведенной ниже. Выставка фотографий конкурса будет находиться в музейном комплексе до сентября. После этого ее можно будет увидеть в Тюмени и Ишиме. Сам конкурс посвящен Александру Ефремову, который погиб при исполнении служебных обязанностей в Грозном в 2000 году. Фотокорреспондент был родом из Тобольска и работал в Тюмени. В этом году ему могло бы исполниться 65 лет. Ранее URA.RU сообщало, что участников фотоконкурса поздравил полпред УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что они, как и другие фотокорреспонденты, являются летописцами современного мира. Всего на проект подали заявки более 350 человек из восьми стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организаторы фотоконкурса имени погибшего тюменского журналиста Александра Ефремова поделились работами победителей. Лучшими признали репортажи шести участников, еще 11 получили почетные грамоты, рассказал создатель проекта Сергей Русанов. «Жюри назвало имена победителей на торжественной церемонии награждения в тобольском музейном комплексе „Дворец Наместника“. В номинации „Герой нашего времени“, учрежденной РИА URA.RU, победителем за серию фото „Становясь Хабибом“ о спортивной подготовке юных борцов Дагестана стала Елена Щербакова из Кемерова», — передал Русанов. Также призеры были выбраны в других пяти номинациях. URA.RU отобрало некоторые фотографии из репортажей победителей. Посмотреть их историю и описание можно в галерее, приведенной ниже. Выставка фотографий конкурса будет находиться в музейном комплексе до сентября. После этого ее можно будет увидеть в Тюмени и Ишиме. Сам конкурс посвящен Александру Ефремову, который погиб при исполнении служебных обязанностей в Грозном в 2000 году. Фотокорреспондент был родом из Тобольска и работал в Тюмени. В этом году ему могло бы исполниться 65 лет. Ранее URA.RU сообщало, что участников фотоконкурса поздравил полпред УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что они, как и другие фотокорреспонденты, являются летописцами современного мира. Всего на проект подали заявки более 350 человек из восьми стран.