30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В ЯНАО только треть жителей хотят стать бизнесменами

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "Открытые инновации". Москва, политик, чиновник, портфель, ноги, деловой стиль, бизнесмен
29% жителей ЯНАО рассматривают возможность открытия своего бизнеса Фото:

Всего трое из десяти жителей ЯНАО хотят запустить свой бизнес и стать предпринимателями. При этом в открытии своего дела заинтересованы ямальцы младше 24 лет, сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы SuperJob.

«Сегодня 29% жителей ЯНАО рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 56% не готовы стать предпринимателями. С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 42%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 21%», — сказано в сообщении.

Больше всего заниматься бизнесом хотят ямальцы, чей доход от 80 тысяч рублей — 45%. Только 23% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя. Чаще всего об открытии бизнеса задумываются специалисты по закупкам, юристы и маркетологи. Меньше всего бухгалтера, продавцы и секретари.

Ранее URA. RU писало, что каждый третий ямалец мечтает быть госслужащим. Работать в этой сфере готовы 46% жителей Ямала.

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Всего трое из десяти жителей ЯНАО хотят запустить свой бизнес и стать предпринимателями. При этом в открытии своего дела заинтересованы ямальцы младше 24 лет, сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы SuperJob. «Сегодня 29% жителей ЯНАО рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 56% не готовы стать предпринимателями. С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 42%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 21%», — сказано в сообщении. Больше всего заниматься бизнесом хотят ямальцы, чей доход от 80 тысяч рублей — 45%. Только 23% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя. Чаще всего об открытии бизнеса задумываются специалисты по закупкам, юристы и маркетологи. Меньше всего бухгалтера, продавцы и секретари. Ранее URA. RU писало, что каждый третий ямалец мечтает быть госслужащим. Работать в этой сфере готовы 46% жителей Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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