В ЯНАО только треть жителей хотят стать бизнесменами

31 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

29% жителей ЯНАО рассматривают возможность открытия своего бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всего трое из десяти жителей ЯНАО хотят запустить свой бизнес и стать предпринимателями. При этом в открытии своего дела заинтересованы ямальцы младше 24 лет, сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы SuperJob. «Сегодня 29% жителей ЯНАО рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 56% не готовы стать предпринимателями. С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 42%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 21%», — сказано в сообщении. Больше всего заниматься бизнесом хотят ямальцы, чей доход от 80 тысяч рублей — 45%. Только 23% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя. Чаще всего об открытии бизнеса задумываются специалисты по закупкам, юристы и маркетологи. Меньше всего бухгалтера, продавцы и секретари. Ранее URA. RU писало, что каждый третий ямалец мечтает быть госслужащим. Работать в этой сфере готовы 46% жителей Ямала.

Всего трое из десяти жителей ЯНАО хотят запустить свой бизнес и стать предпринимателями. При этом в открытии своего дела заинтересованы ямальцы младше 24 лет, сообщили URA.RU в сервисе по поиску работы SuperJob. «Сегодня 29% жителей ЯНАО рассматривают возможность открытия своего бизнеса. 56% не готовы стать предпринимателями. С увеличением возраста респондентов заинтересованность в открытии своего дела снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к открытию бизнеса 42%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 21%», — сказано в сообщении. Больше всего заниматься бизнесом хотят ямальцы, чей доход от 80 тысяч рублей — 45%. Только 23% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя. Чаще всего об открытии бизнеса задумываются специалисты по закупкам, юристы и маркетологи. Меньше всего бухгалтера, продавцы и секретари. Ранее URA. RU писало, что каждый третий ямалец мечтает быть госслужащим. Работать в этой сфере готовы 46% жителей Ямала.