Уволенная директор компании мэрии заставила курганских чиновников вернуть ей работу

Незаконно уволенного директора муниципального казенного предприятия (МПК) «Рублевское» в Щучье (Курганская область) восстановили в должности. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда.
«Суд решил: признать распоряжение администрации города Щучье Курганской области об увольнении директора МКП „Рублевское“ в отношении истца Васильевой А.В незаконным и подлежащим отмене», — указано на сайте суда. Истец была восстановлена в должности спустя четыре с половиной месяца после увольнения. За время вынужденного прогула предприятие будет обязано выплатить ей заработок в размере 189 266 рублей.
В январе Васильеву уволили спустя более года работы и приняли на ее место нового сотрудника. Несмотря на ее восстановление в должности в мае, по данным СБИС на июль, она по по-прежнему не находится в статусе директора. На данный момент МПК управляет назначенный после ее увольнения Дмитрий Шадрин. «Руководитель: Шадрин Д. М. (с 09.01.23)», — следует из данных.
Ранее URA.RU писало что администрация Щучанского муниципального округа Курганской области проиграла суд местному предпринимателю. Представители власти пытались обвинить жителя в клевете за видео, где он заявлял, что мэрия халатно относится к своей работе.
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