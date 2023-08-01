Politico раскрыло, кто будет править Украиной в случае смерти Зеленского

Politico: в случае смерти Зеленского власть на Украине перейдет к Верховной Раде

01 августа 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

В случае смерти Владимира Зеленского власть на Украине перейдет к парламенту, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины В случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей, управление государством перейдет к Верховной Раде. Об этом рассказал оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий. По его словам, правление страной перейдет к председателю Рады Руслану Стефанчуку, который не пользуется поддержкой у общества. «Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины», — передает слова Княжицкого издание Politico. Он добавил, что таким образом удастся избежать вакуума власти. При этом отмечается, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не пользуется особой поддержкой в социальных опросах. Его рейтинг доверия составляет около 40 процентов, что меньше, чем у Зеленского. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил наличие планов у украинцев относительно преемственности правительства. В прошлом году он заявил, что не собирается разглашать или углубляться в подробности, но подчеркнул, что такая преемственность существует. Сообщается, что вскоре после начала украинского конфликта Зеленский провел виртуальную встречу с сенаторами США. Он предупредил их, что это может быть последний раз, когда они видят его живым, заключили в издании. Ранее стало известно, что Зеленскому поступали предложения от западных коллег об отставке в начале спецоперации. Кроме того, сам украинский лидер выразил готовность уйти, если это поможет прекратить спецоперацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае невозможности выполнения президентом Украины Владимиром Зеленским своих обязанностей, управление государством перейдет к Верховной Раде. Об этом рассказал оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий. По его словам, правление страной перейдет к председателю Рады Руслану Стефанчуку, который не пользуется поддержкой у общества. «Формально, согласно конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной Рады Украины», — передает слова Княжицкого издание Politico. Он добавил, что таким образом удастся избежать вакуума власти. При этом отмечается, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не пользуется особой поддержкой в социальных опросах. Его рейтинг доверия составляет около 40 процентов, что меньше, чем у Зеленского. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил наличие планов у украинцев относительно преемственности правительства. В прошлом году он заявил, что не собирается разглашать или углубляться в подробности, но подчеркнул, что такая преемственность существует. Сообщается, что вскоре после начала украинского конфликта Зеленский провел виртуальную встречу с сенаторами США. Он предупредил их, что это может быть последний раз, когда они видят его живым, заключили в издании. Ранее стало известно, что Зеленскому поступали предложения от западных коллег об отставке в начале спецоперации. Кроме того, сам украинский лидер выразил готовность уйти, если это поможет прекратить спецоперацию.