Владимир Зеленский предпочел не уходить в отставку, а затягивать спецоперацию Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому поступали предложения от западных коллег, чтобы он ушел в отставку в первые дни спецоперации, кроме того, он хотел сделать это сам. Материал об этом выпустило издание The Washington Post.

«Если вопрос в том, что я уйду и это остановит спецоперацию, то я только „за“. Я пойду прямо сейчас. Я пошел в политику не для этого — и я пойду, когда вы скажете», — приводятся слова Зеленского в статье.

Зеленскому также поступали обращения о необходимости сохранения преемственности власти от официальных лиц США и Европы. В некоторых случаях — с предложениями покинуть Киев.

Сообщается также, что некоторые из зарубежных партнеров «просто хотели, чтобы конфликт закончился как можно быстрее». Однако Зеленский остался, чтобы затянуть конфликт с помощью Запада.

Российская спецоперация на Украине проходит вынужденно. Ее цель — спасение граждан Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. В результате действий России освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.

Запад помогает Украине экономически и поставками оружия. Однако некоторые страны придерживаются нейтралитета. Так, Вашингтон склонен к стратегии поставок оружия, Берлин и Париж хотят начать поиск дипломатических решений, отмечает «Федеральное агентство новостей». Без финансовой и военной помощи западных стран Украина совершенно беспомощна, уточняет «Национальная служба новостей».