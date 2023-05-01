Экс-разведчик США Риттер указал на поступки Зеленского, которые ведут его к гибели

Экс-разведчик США Риттер: желание Зеленского удержать власть приведет его к гибели

02 мая 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский погибнет даже если уйдет в отставку, считает Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Желание президента Украины Владимира Зеленского удержать власть в стране приведет его к смерти. Об этом сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер «Чем больше он (Зеленский — прим. URA.RU) сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго. Его уберут либо военные, либо новый майдан. Его популярность резко падает <…>, а недовольство населения растет», — выразил свое мнение Риттер в интервью youtube-каналу U.S. Tour of Duty. Разведчик также подчеркнул растущий уровень коррупции в стране, находящейся под управлением Зеленского. Ранее Риттер предупредил о том, что после окончания военной поддержки со стороны Вашингтона украинцы останутся у разбитого корыта. Такое мнение он обосновал тем, что США всегда уходят из стран, которые были вовлечены в конфликты. Подобным же образом они поступили с Афганистаном, подытожил офицер. Кроме того, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ желают убить Зеленского из-за его предательства, об этом передает RT.

Желание президента Украины Владимира Зеленского удержать власть в стране приведет его к смерти. Об этом сообщил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер «Чем больше он (Зеленский — прим. URA.RU) сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдет в отставку как можно скорее, то не проживет долго. Его уберут либо военные, либо новый майдан. Его популярность резко падает <…>, а недовольство населения растет», — выразил свое мнение Риттер в интервью youtube-каналу U.S. Tour of Duty. Разведчик также подчеркнул растущий уровень коррупции в стране, находящейся под управлением Зеленского. Ранее Риттер предупредил о том, что после окончания военной поддержки со стороны Вашингтона украинцы останутся у разбитого корыта. Такое мнение он обосновал тем, что США всегда уходят из стран, которые были вовлечены в конфликты. Подобным же образом они поступили с Афганистаном, подытожил офицер. Кроме того, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ желают убить Зеленского из-за его предательства, об этом передает RT.