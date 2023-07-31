31 июля 2023

Бывшие сотрудники тюменского университета украли 89 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Сотрудники заключали фиктивные договоры с бизнесменом из Томска Фото:

Бывшие сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) украли около 89 миллионов рублей у учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему директору Центра индустриального инжиниринга и геоинформатики ФГБОУ ВПО „Тюменский государственный университет“ Евгению Б. и бывшему заместителю директора подразделения Иллариону П. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). <…> Ущерб, причинный Тюменскому государственному университету, составил более 89 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники университета заключали фиктивные договоры с предпринимателем из Томска на аренду транспорта и спецтехники. Услуги оплачивались, но не исполнялись. Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бизнесмен, с которым заключались фиктивные договоры, приговорен к трем годам лишения свободы.

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Бывшие сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) украли около 89 миллионов рублей у учреждения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему директору Центра индустриального инжиниринга и геоинформатики ФГБОУ ВПО „Тюменский государственный университет“ Евгению Б. и бывшему заместителю директора подразделения Иллариону П. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). <…> Ущерб, причинный Тюменскому государственному университету, составил более 89 млн рублей», — сообщили в ведомстве. Сотрудники университета заключали фиктивные договоры с предпринимателем из Томска на аренду транспорта и спецтехники. Услуги оплачивались, но не исполнялись. Суд назначил каждому обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Бизнесмен, с которым заключались фиктивные договоры, приговорен к трем годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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