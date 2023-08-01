01 августа 2023

Тюменские силовики усилят контроль за празднующими десантниками

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Тюмень , десантники, день вдв
Полиция Тюмени будет работать в режиме праздничного дня Фото:

В День Воздушно-десантных войск, который в России отмечают 2 августа, тюменские силовики усилят меры безопасности в общественных местах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам.

«2 августа сотрудники полиции будут работать в режиме праздничного дня. Это усиленный режим несения службы, как во время больших городских праздников. Это делается для охраны правопорядка и безопасности граждан», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Ранее агентство сообщало о том, что тюменские десантники устроят забег по городу в день ВДВ. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию.

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В День Воздушно-десантных войск, который в России отмечают 2 августа, тюменские силовики усилят меры безопасности в общественных местах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «2 августа сотрудники полиции будут работать в режиме праздничного дня. Это усиленный режим несения службы, как во время больших городских праздников. Это делается для охраны правопорядка и безопасности граждан», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Ранее агентство сообщало о том, что тюменские десантники устроят забег по городу в день ВДВ. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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