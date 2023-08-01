Тюменские силовики усилят контроль за празднующими десантниками

02 августа 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Полиция Тюмени будет работать в режиме праздничного дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В День Воздушно-десантных войск, который в России отмечают 2 августа, тюменские силовики усилят меры безопасности в общественных местах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «2 августа сотрудники полиции будут работать в режиме праздничного дня. Это усиленный режим несения службы, как во время больших городских праздников. Это делается для охраны правопорядка и безопасности граждан», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Ранее агентство сообщало о том, что тюменские десантники устроят забег по городу в день ВДВ. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию.

В День Воздушно-десантных войск, который в России отмечают 2 августа, тюменские силовики усилят меры безопасности в общественных местах. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «2 августа сотрудники полиции будут работать в режиме праздничного дня. Это усиленный режим несения службы, как во время больших городских праздников. Это делается для охраны правопорядка и безопасности граждан», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Ранее агентство сообщало о том, что тюменские десантники устроят забег по городу в день ВДВ. Бойцы забегами будут передвигаться от одной локации к другой, проводя на каждой из них памятную церемонию.