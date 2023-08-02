Тюменцев зовут на работу в кожвендиспансер, обещая вечеринки и премии

В Тюмени ищут личного водителя для руководителя областного кожно-венерологического диспансера
© Служба новостей «URA.RU»
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Личному водителю главврача обещают пакет различных льгот Фото:

В «Областном кожно-венерологическом диспансере» ищут личного водителя для главного врача Павла Жвавого, обещая сотруднику отсрочку от мобилизации, участие в корпоративных вечеринках и премии к праздникам и круглым датам. Вакансия размещена на портале HeadHunter.

«Вакансия персонального водителя руководителя от „Областного кожно-венерологического диспансера“. Условия: премии к профессиональным праздникам и круглым датам, отсрочка от мобилизации, выезды на природу, совместные праздники», — говорится в объявлении на портале по поиску работы.

За заработную плату в 25 тысяч рублей водителю нужно будет возить главного врача учреждения Павла Жвавого. Сотруднику предстоит вести путевые листы, выполнять различные поручения начальства и ездить в командировки в Ишим, Тобольск и Екатеринбург.

Среди бонусов, которые обещает работодатель, также присутствуют возможность получения материальной помощи и путевок в санаторий. Взамен водитель должен иметь опыт работы, права категории «В» и опрятный внешний вид.

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В «Областном кожно-венерологическом диспансере» ищут личного водителя для главного врача Павла Жвавого, обещая сотруднику отсрочку от мобилизации, участие в корпоративных вечеринках и премии к праздникам и круглым датам. Вакансия размещена на портале HeadHunter. «Вакансия персонального водителя руководителя от „Областного кожно-венерологического диспансера“. Условия: премии к профессиональным праздникам и круглым датам, отсрочка от мобилизации, выезды на природу, совместные праздники», — говорится в объявлении на портале по поиску работы. За заработную плату в 25 тысяч рублей водителю нужно будет возить главного врача учреждения Павла Жвавого. Сотруднику предстоит вести путевые листы, выполнять различные поручения начальства и ездить в командировки в Ишим, Тобольск и Екатеринбург. Среди бонусов, которые обещает работодатель, также присутствуют возможность получения материальной помощи и путевок в санаторий. Взамен водитель должен иметь опыт работы, права категории «В» и опрятный внешний вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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