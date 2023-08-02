Тюменцев зовут на работу в кожвендиспансер, обещая вечеринки и премии

В Тюмени ищут личного водителя для руководителя областного кожно-венерологического диспансера

Личному водителю главврача обещают пакет различных льгот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Областном кожно-венерологическом диспансере» ищут личного водителя для главного врача Павла Жвавого, обещая сотруднику отсрочку от мобилизации, участие в корпоративных вечеринках и премии к праздникам и круглым датам. Вакансия размещена на портале HeadHunter.

«Вакансия персонального водителя руководителя от „Областного кожно-венерологического диспансера“. Условия: премии к профессиональным праздникам и круглым датам, отсрочка от мобилизации, выезды на природу, совместные праздники», — говорится в объявлении на портале по поиску работы.

За заработную плату в 25 тысяч рублей водителю нужно будет возить главного врача учреждения Павла Жвавого. Сотруднику предстоит вести путевые листы, выполнять различные поручения начальства и ездить в командировки в Ишим, Тобольск и Екатеринбург.

Среди бонусов, которые обещает работодатель, также присутствуют возможность получения материальной помощи и путевок в санаторий. Взамен водитель должен иметь опыт работы, права категории «В» и опрятный внешний вид.