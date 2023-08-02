02 августа 2023

Тюменцы стали реже торговаться при продаже вторичного жилья

«Этажи» отмечают резкое снижение торга на рынке вторичного жилья в Тюмени и Тоболське
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы готовы покупать готовое жилье с ремонтом без торга, потому что это поможет им сэкономить Фото:

Федеральная компания «Этажи» отмечает резкое снижение торга при покупке и продаже вторичной недвижимости в Тюмени и Тобольске. О результатах анализа рынка рассказал URA.RU директор по продажам компании Сергей Зайцев.

«Еще в апреле разница между начальной ценой и ценой продажи на вторичном рынке составляла 5,7%, сейчас это около 3,8%. Торг упал на треть в Тюмени и Тобольске. Интерес к вторичному жилью ощутимо вырос с начала года, продавцы стали более уверены в перспективах быстрой продажи своих объектов и начали меньше торговаться», — пояснил URA.RU Зайцев.

По его словам, рост интереса к вторичному рынку обусловлен отменой «околонулевой» ипотеки от застройщиков и рост цен на строительные материалы для ремонта в новостройках. «Плюс средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за последние несколько лет оказалась доступнее, чем на первичном», — добавил Зайцев.

Ранее URA.RU рассказало о заблуждениях Тюменцев, связанных с вторичным жильем. По мнению риэлторов, рынок недвижимости стоит не разделять на «первичку» и «вторичку», а оценивать по другим критериям.

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Федеральная компания «Этажи» отмечает резкое снижение торга при покупке и продаже вторичной недвижимости в Тюмени и Тобольске. О результатах анализа рынка рассказал URA.RU директор по продажам компании Сергей Зайцев. «Еще в апреле разница между начальной ценой и ценой продажи на вторичном рынке составляла 5,7%, сейчас это около 3,8%. Торг упал на треть в Тюмени и Тобольске. Интерес к вторичному жилью ощутимо вырос с начала года, продавцы стали более уверены в перспективах быстрой продажи своих объектов и начали меньше торговаться», — пояснил URA.RU Зайцев. По его словам, рост интереса к вторичному рынку обусловлен отменой «околонулевой» ипотеки от застройщиков и рост цен на строительные материалы для ремонта в новостройках. «Плюс средняя цена квадратного метра на вторичном рынке за последние несколько лет оказалась доступнее, чем на первичном», — добавил Зайцев. Ранее URA.RU рассказало о заблуждениях Тюменцев, связанных с вторичным жильем. По мнению риэлторов, рынок недвижимости стоит не разделять на «первичку» и «вторичку», а оценивать по другим критериям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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