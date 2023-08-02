02 августа 2023

Губернатор Моор озвучил темпы роста тюменской экономики

Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос на 10,4% за полгода
© Служба новостей «URA.RU»
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Главным драйвером роста тюменской экономики стали обрабатывающие предприятия Фото:

Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос за первое полугодие на 10,4%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«По предварительным оценкам, индекс промышленного производства в Тюменской области за первое полугодие 2023 года увеличился на 10,4%. Главным драйвером роста стали обрабатывающие предприятия. Здесь объем промышленного производства поднялся на 13,8%», — написал глава региона.

Особо Моор отметил рост в 2,7 раза выпуска электронных и оптических изделий. «Это значит, что наши меры господдержки промышленности дают результат», — добавил губернатор.

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Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос за первое полугодие на 10,4%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «По предварительным оценкам, индекс промышленного производства в Тюменской области за первое полугодие 2023 года увеличился на 10,4%. Главным драйвером роста стали обрабатывающие предприятия. Здесь объем промышленного производства поднялся на 13,8%», — написал глава региона. Особо Моор отметил рост в 2,7 раза выпуска электронных и оптических изделий. «Это значит, что наши меры господдержки промышленности дают результат», — добавил губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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