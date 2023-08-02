Губернатор Моор озвучил темпы роста тюменской экономики

Главным драйвером роста тюменской экономики стали обрабатывающие предприятия
Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос за первое полугодие на 10,4%. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«По предварительным оценкам, индекс промышленного производства в Тюменской области за первое полугодие 2023 года увеличился на 10,4%. Главным драйвером роста стали обрабатывающие предприятия. Здесь объем промышленного производства поднялся на 13,8%», — написал глава региона.
Особо Моор отметил рост в 2,7 раза выпуска электронных и оптических изделий. «Это значит, что наши меры господдержки промышленности дают результат», — добавил губернатор.
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