В Салехарде 3 августа состоялась акция «Свеча поколений». В ней приняла участие горожане, герои СВО, казаки и общественные активисты. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.
«Несколько десятков горожан, герои СВО, казаки, общественные активисты собрались этим вечером (3 августа) в Парке Победы. Некоторые приходили заранее — подумать и собраться с мыслями. Жители города выложили из свечей слова „Донбасс“ и положили к вечному огню цветы», — написала администрация Салехарда в telegram-канале.
В акции принял участие Владимир Ребус, который приехал в родной город на реабилитацию. Также с ним прибыл его командир Бахром Мубаширов — гость арктической столицы.
Мероприятие посвящено гибели героя России и героя Донбасса Ольги Качуры (Корсы). В этот день (3 августа) жители регионов могут выйти к памятным местам и зажечь свечи в память о павших героях ВОВ, боевых действий и СВО.
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