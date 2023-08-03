03 августа 2023
02 августа 2023

В Салехарде прошла акция «Свеча поколений». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция "Помни" в день скорби и печали 22 июня на Поклонной горе. Москва, вечный огонь, свеча памяти, свеча скорби
Жители Салехарда выложили из свечей слова «Донбасс» Фото:

В Салехарде 3 августа состоялась акция «Свеча поколений». В ней приняла участие горожане, герои СВО, казаки и общественные активисты. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.

«Несколько десятков горожан, герои СВО, казаки, общественные активисты собрались этим вечером (3 августа) в Парке Победы. Некоторые приходили заранее — подумать и собраться с мыслями. Жители города выложили из свечей слова „Донбасс“ и положили к вечному огню цветы», — написала администрация Салехарда в telegram-канале.

В акции принял участие Владимир Ребус, который приехал в родной город на реабилитацию. Также с ним прибыл его командир Бахром Мубаширов — гость арктической столицы.

Мероприятие посвящено гибели героя России и героя Донбасса Ольги Качуры (Корсы). В этот день (3 августа) жители регионов могут выйти к памятным местам и зажечь свечи в память о павших героях ВОВ, боевых действий и СВО.

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В Салехарде 3 августа состоялась акция «Свеча поколений». В ней приняла участие горожане, герои СВО, казаки и общественные активисты. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «Несколько десятков горожан, герои СВО, казаки, общественные активисты собрались этим вечером (3 августа) в Парке Победы. Некоторые приходили заранее — подумать и собраться с мыслями. Жители города выложили из свечей слова „Донбасс“ и положили к вечному огню цветы», — написала администрация Салехарда в telegram-канале. В акции принял участие Владимир Ребус, который приехал в родной город на реабилитацию. Также с ним прибыл его командир Бахром Мубаширов — гость арктической столицы. Мероприятие посвящено гибели героя России и героя Донбасса Ольги Качуры (Корсы). В этот день (3 августа) жители регионов могут выйти к памятным местам и зажечь свечи в память о павших героях ВОВ, боевых действий и СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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