03 августа 2023

Жители Березников пожаловались на нарушения на стройке, за которой следит Путин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, стройматериалы, школа 40, строительство, краска моющаяся
Строители складируют и закапывают стройматериалы в землю Фото:

В Березниках (Пермский край) жители микрорайона «Любимов» заметили, как строители закапывают в землю строительные материалы. Об этом возмущенная местная жительница написала в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. Проект по строительству ЖК «Любимов», куда переселяют людей из зоны провала в Березниках, находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина.

«И снова Любимов, после выхода сюжета о проблемах м-р Усольский тут же стали на готовящихся объектах уничтожать строительные материалы, ротгипс и цемент, закапывая в землю. Усвоение бюджетных средств в землю», — пишет автор поста. В пресс-службу КРПК направлен запрос.

В комментариях пользователи призывают природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации: «Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура по ним плачет. Алексей Казаченко, обратите внимание на данный факт — безответственности». Некоторые пользователи сокрушаются, что строители зря переводят стройматериалы, а один из комментаторов отметил, что, возможно, мешки с цементом просрочены и уже не пригодятся. «Зачем строительные материалы закапывать, как будто не пригодятся больше», «Это скорей всего просроченные материалы», — пишут пользователи.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявил, что в ЖК «Любимов» достроен последний 29 дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». Ситуацией с переселением березниковцев и постройкой нового жилья для них интересовался Владимир Путин в ходе беседы с главой региона.

Строители закапывают стройматериалы в землю
Строители закапывают стройматериалы в землю
Мешки с цементом и поддоны скидывают в общую кучу
Мешки с цементом и поддоны скидывают в общую кучу
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В Березниках (Пермский край) жители микрорайона «Любимов» заметили, как строители закапывают в землю строительные материалы. Об этом возмущенная местная жительница написала в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото. Проект по строительству ЖК «Любимов», куда переселяют людей из зоны провала в Березниках, находится на особом контроле у президента РФ Владимира Путина. «И снова Любимов, после выхода сюжета о проблемах м-р Усольский тут же стали на готовящихся объектах уничтожать строительные материалы, ротгипс и цемент, закапывая в землю. Усвоение бюджетных средств в землю», — пишет автор поста. В пресс-службу КРПК направлен запрос. В комментариях пользователи призывают природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации: «Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура по ним плачет. Алексей Казаченко, обратите внимание на данный факт — безответственности». Некоторые пользователи сокрушаются, что строители зря переводят стройматериалы, а один из комментаторов отметил, что, возможно, мешки с цементом просрочены и уже не пригодятся. «Зачем строительные материалы закапывать, как будто не пригодятся больше», «Это скорей всего просроченные материалы», — пишут пользователи. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявил, что в ЖК «Любимов» достроен последний 29 дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». Ситуацией с переселением березниковцев и постройкой нового жилья для них интересовался Владимир Путин в ходе беседы с главой региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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