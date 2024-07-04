В Перми стартует набор первоклассников в школы не по прописке

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Ребенка можно зачислить в первый класс не по прописке
Ребенка можно зачислить в первый класс не по прописке Фото:

Родители будущих первоклассников, которые планируют отправить ребенка в школу не по прописке могут это сделать с 6 июля. Подать документы можно будет в любое образовательное учреждение, где есть места.

«Прием заявлений на свободные места в первые классы стартует в перми 6 июля. Заявление на приём можно направить как в электронной форме, посредством почты, так и лично в школе», — говорится на сайте департамента образования Перми.

По месту прописки приемная кампания длилась с 1 апреля по 30 июня. Прием детей не по прописке производится только при наличии свободных мест в первых классах.

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Родители будущих первоклассников, которые планируют отправить ребенка в школу не по прописке могут это сделать с 6 июля. Подать документы можно будет в любое образовательное учреждение, где есть места. «Прием заявлений на свободные места в первые классы стартует в перми 6 июля. Заявление на приём можно направить как в электронной форме, посредством почты, так и лично в школе», — говорится на сайте департамента образования Перми. По месту прописки приемная кампания длилась с 1 апреля по 30 июня. Прием детей не по прописке производится только при наличии свободных мест в первых классах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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