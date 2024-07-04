В Перми стартует набор первоклассников в школы не по прописке

Ребенка можно зачислить в первый класс не по прописке
Родители будущих первоклассников, которые планируют отправить ребенка в школу не по прописке могут это сделать с 6 июля. Подать документы можно будет в любое образовательное учреждение, где есть места.
«Прием заявлений на свободные места в первые классы стартует в перми 6 июля. Заявление на приём можно направить как в электронной форме, посредством почты, так и лично в школе», — говорится на сайте департамента образования Перми.
По месту прописки приемная кампания длилась с 1 апреля по 30 июня. Прием детей не по прописке производится только при наличии свободных мест в первых классах.
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