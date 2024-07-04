Глава ООН признал силу ШОС и заявил о желании сотрудничать

04 июля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Глава ООН Антониу Гутерреш оценил силу ШОС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает силой, которая позволит добиться мира в разных частях света — от Ближнего Востока, до Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС — крупнейшее региональная организация в мире — обладает силой и ответственностью добиваться мира», — сказал Антониу Гутерреш в ходе встречи в формате «ШОС плюс». Его слова передает РИА Новости. Глава объединения подчеркнул, что ШОС может способствовать урегулированию конфликтных ситуаций по всему миру. В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В рамках мероприятия также началась встреча в формате «ШОС плюс». В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает силой, которая позволит добиться мира в разных частях света — от Ближнего Востока, до Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС — крупнейшее региональная организация в мире — обладает силой и ответственностью добиваться мира», — сказал Антониу Гутерреш в ходе встречи в формате «ШОС плюс». Его слова передает РИА Новости. Глава объединения подчеркнул, что ШОС может способствовать урегулированию конфликтных ситуаций по всему миру. В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В рамках мероприятия также началась встреча в формате «ШОС плюс». В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.