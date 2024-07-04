Глава ООН признал силу ШОС и заявил о желании сотрудничать

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает силой, которая позволит добиться мира в разных частях света — от Ближнего Востока, до Украины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«ООН готова сотрудничать с ШОС в том, что касается борьбы с терроризмом по всему миру. ШОС — крупнейшее региональная организация в мире — обладает силой и ответственностью добиваться мира», — сказал Антониу Гутерреш в ходе встречи в формате «ШОС плюс». Его слова передает РИА Новости. Глава объединения подчеркнул, что ШОС может способствовать урегулированию конфликтных ситуаций по всему миру.
В Астане проходит саммит ШОС 3—4 июня. В рамках мероприятия также началась встреча в формате «ШОС плюс». В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.
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