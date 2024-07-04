В Пермском крае УФСБ задержало наркодилера, призывающего к насилию

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Суд признал мужчину виновным
Суд признал мужчину виновным Фото:

Сотрудники УФСБ по Пермскому края задержали жителя Кунгура за то, что он призывал к насилию в интернете и распространял наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период с 2021 по 2022 год житель города Кунгур в сети Интернет размещал публикации с призывами к насилию в отношении представителей власти и силовых ведомств. Из незаконного оборота по месту жительства проверяемого изъято наркотическое средство мефедрон», — сказано в сообщении.

Мужчину отдали под суд, где его признали виновным. Пермяка отправили на три года в тюрьму, а затем на десять лет в колонию строгого режима.

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Сотрудники УФСБ по Пермскому края задержали жителя Кунгура за то, что он призывал к насилию в интернете и распространял наркотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В период с 2021 по 2022 год житель города Кунгур в сети Интернет размещал публикации с призывами к насилию в отношении представителей власти и силовых ведомств. Из незаконного оборота по месту жительства проверяемого изъято наркотическое средство мефедрон», — сказано в сообщении. Мужчину отдали под суд, где его признали виновным. Пермяка отправили на три года в тюрьму, а затем на десять лет в колонию строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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