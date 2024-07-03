03 июля 2024

В Пермском крае резко подорожал бензин

В Пермском крае литр бензина подорожал на 27 копеек
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на бензин растут уже несколько недель
Цены на бензин растут уже несколько недель Фото:

В Пермском крае выросли цены на бензин. В среднем стоимость литра увеличилась на 27 копеек и достигла 56,54 рублей, сказано в отчете Росстата за период с 25 июня по 1 июля 2024 года.

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 1 июля в Пермском крае. Бензин марки АИ-92 стоит 52,14 рубля, АИ-95 — 56,66 рублей, АИ-98 и выше — 71,74 рубль», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за неделю бензин АИ-92 подорожал на 0,24 рубля, АИ-95 — на 0,25 рублей, АИ-98 и выше — на 0,45 рублей. Также выросли цены на дизельное топливо — на 0,1 рубль. Его стоимость достигла 66,27 рублей за литр.

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В Пермском крае выросли цены на бензин. В среднем стоимость литра увеличилась на 27 копеек и достигла 56,54 рублей, сказано в отчете Росстата за период с 25 июня по 1 июля 2024 года. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный на 1 июля в Пермском крае. Бензин марки АИ-92 стоит 52,14 рубля, АИ-95 — 56,66 рублей, АИ-98 и выше — 71,74 рубль», — сказано в сообщении. Уточняется, что за неделю бензин АИ-92 подорожал на 0,24 рубля, АИ-95 — на 0,25 рублей, АИ-98 и выше — на 0,45 рублей. Также выросли цены на дизельное топливо — на 0,1 рубль. Его стоимость достигла 66,27 рублей за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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