Сильный ветер принес разрушения в Пермский край (архивное фото)
В селе Елово Пермского края сильный ветер сорвал железные листы с крыши здания местного суда. Работникам суда пришлось временно переехать, рассказали URA.RU в Управлении судебного департамента в Пермском крае.
«Работа постоянного судебного присутствия Осинского районного суда в селе Елово временно организована на базе судебного участка №3 на ул. Ленина, 13 в селе Елово. Управлением судебного департамента осуществляются восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе управления.
Сильный ветер прошел по Прикамью 1 июля. Как рассказывало URA.RU, в поселке Сарс крышу сорвало с жилого дома.
Сейчас крышу перекрывают заново
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