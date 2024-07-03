03 июля 2024

Ветер снес крышу здания суда в Пермском крае. Фото

В селе Елово Пермского края у здания суда ветром сорвало кровлю
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер принес разрушения в Пермский край (архивное фото)
Сильный ветер принес разрушения в Пермский край (архивное фото) Фото:

В селе Елово Пермского края сильный ветер сорвал железные листы с крыши здания местного суда. Работникам суда пришлось временно переехать, рассказали URA.RU в Управлении судебного департамента в Пермском крае.

«Работа постоянного судебного присутствия Осинского районного суда в селе Елово временно организована на базе судебного участка №3 на ул. Ленина, 13 в селе Елово. Управлением судебного департамента осуществляются восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе управления.

Сильный ветер прошел по Прикамью 1 июля. Как рассказывало URA.RU, в поселке Сарс крышу сорвало с жилого дома. 

Сейчас крышу перекрывают заново
Сейчас крышу перекрывают заново
Фото:

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В селе Елово Пермского края сильный ветер сорвал железные листы с крыши здания местного суда. Работникам суда пришлось временно переехать, рассказали URA.RU в Управлении судебного департамента в Пермском крае. «Работа постоянного судебного присутствия Осинского районного суда в селе Елово временно организована на базе судебного участка №3 на ул. Ленина, 13 в селе Елово. Управлением судебного департамента осуществляются восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе управления. Сильный ветер прошел по Прикамью 1 июля. Как рассказывало URA.RU, в поселке Сарс крышу сорвало с жилого дома. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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