ВС РФ ударили по НПЗ и топливному хранилищу на Украине

Российские военные при поддержке авиации ударили по ряду украинских объектов. В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и топливному хранилищу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Вооруженными силами РФ на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение
Помимо этого был поражен склад с украинскими беспилотниками, а также были поражены силы ВСУ в 128-ми районах Украины. Накануне также сообщалось, об уничтожении МиГ-29 на военном аэродроме. Причем он был поражен при помощи ракетного комплекса «Искандер». В Минобороны отмечали, что атакуют только промышленные и энергетические объекты на Украине.
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