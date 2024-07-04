ВС РФ ударили по НПЗ и топливному хранилищу на Украине

04 июля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

НА Украине ВС РФ поразили НПЗ (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные при поддержке авиации ударили по ряду украинских объектов. В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и топливному хранилищу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными силами РФ на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого был поражен склад с украинскими беспилотниками, а также были поражены силы ВСУ в 128-ми районах Украины. Накануне также сообщалось, об уничтожении МиГ-29 на военном аэродроме. Причем он был поражен при помощи ракетного комплекса «Искандер». В Минобороны отмечали, что атакуют только промышленные и энергетические объекты на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные при поддержке авиации ударили по ряду украинских объектов. В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и топливному хранилищу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными силами РФ на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого был поражен склад с украинскими беспилотниками, а также были поражены силы ВСУ в 128-ми районах Украины. Накануне также сообщалось, об уничтожении МиГ-29 на военном аэродроме. Причем он был поражен при помощи ракетного комплекса «Искандер». В Минобороны отмечали, что атакуют только промышленные и энергетические объекты на Украине.