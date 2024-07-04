ВС РФ ударили по НПЗ и топливному хранилищу на Украине

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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , трубы, антипинский нпз, нпз
НА Украине ВС РФ поразили НПЗ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при поддержке авиации ударили по ряду украинских объектов. В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и топливному хранилищу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Вооруженными силами РФ на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Помимо этого был поражен склад с украинскими беспилотниками, а также были поражены силы ВСУ в 128-ми районах Украины. Накануне также сообщалось, об уничтожении МиГ-29 на военном аэродроме. Причем он был поражен при помощи ракетного комплекса «Искандер». В Минобороны отмечали, что атакуют только промышленные и энергетические объекты на Украине.

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Российские военные при поддержке авиации ударили по ряду украинских объектов. В частности, удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и топливному хранилищу. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Вооруженными силами РФ на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Помимо этого был поражен склад с украинскими беспилотниками, а также были поражены силы ВСУ в 128-ми районах Украины. Накануне также сообщалось, об уничтожении МиГ-29 на военном аэродроме. Причем он был поражен при помощи ракетного комплекса «Искандер». В Минобороны отмечали, что атакуют только промышленные и энергетические объекты на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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