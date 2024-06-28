Путин обновил губернаторскую скамейку запасных

На ней вновь появились женщины

28 июня 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин расширил управленческую скамейку запасных Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с выпускниками шестого потока «школы губернаторов» президент Владимир Путин пригляделся к будущим потенциальным главам регионов. Он даже намекнул, что в губернаторский корпус вновь могут вернуться женщины. Когда это произойдет, пока неясно. Но то, что участники программы — это готовые управленцы, очевидно. Красноярский губернатор Михаил Котюков — выпускник самого первого потока «школы губернаторов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первыми оценить своих потенциальных коллег успели действующие губернаторы. Глава Красноярского края Михаил Котюков (выпускник первого потока) поделился с URA.RU впечатлениями о работе с участниками программы. «Ребята помогали нам решать наши текущие задачи: развивать туризм в Калуге, превращать Красноярск в красивый город в самом центре страны, развивать демографию в Курской области, кадровый потенциал — в Тюмени и креативные индустрии — в Перми», — поделился Котюков. Калужский губернатор Владислав Шапша (окончил четвертый поток «школы губернаторов) сказал, что участники предложили идею, которая «лежала на поверхности, но не была реализована». Речь про создание единого окна для желающих развивать туризм в регионе. «Теперь мы ее взяли на вооружение», — отметил Шапша. Пермский губернатор Дмитрий Махонин оценил креатив выпускников «школы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU А для Пермского края итогом шестого потока «школы губернаторов» стало еще и подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив о развитии креативных индустрий, рассказал URA.RU губернатор Дмитрий Махонин. «Участники программы разобрались в том, что в Пермской крае креативные индустрии развиваются, но нам не хватает узнаваемости. Наши проекты — одни из лучших в стране. Мы хотим, чтобы о Пермском крае знали не только в России, но и за ее пределами, поэтому будем продумывать проведение международного фестиваля — эту идею предложили участники», — сообщил Махонин. Разговор с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС Путин провел в формате видеосвязи. Для самих участников это было что-то вроде большой перемены: ради встречи с президентом был объявлен перерыв в защите дипломных работ. Новость по теме Будущий руководитель ЛНР из Миасса Ковальчук поблагодарил Путина за доверие Весь поток дружно выстроился перед камерами. Тем, кто был на задних рядах, пришлось сидеть на коленках на барных стульях. Выдержали все. «Вообще, этот поток сплотился быстрее всех из их всех шести потоков, — рассказал URA.RU ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который руководит программой со дня ее основания в 1997 году и через которого «прошло» 463 ее выпускника. — Сложно объяснить, почему так. Это химия какая-то — она или есть, или нет. Это просто замечательные участники с правильными ценностями». Владимир Путин начал общение с поздравлений с окончанием программы и, по сути, с попаданием в «губернаторский резерв». Пусть не все из выпускников школы стали губернаторами, но все же 57 из них уже возглавляют регионы. Карьерный рост — логическое продолжение. «Так происходит вовсе не из-за какой-то „корочки“, бумажки от „школы губернаторов“, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег, позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом, — убежден президент. — На выпускников „школы губернаторов“ большой запрос». Илья Середюк стал врио губернатором Кузбасса еще до окончания обучения в школе РАНХиГС Фото: Роман Наумов © URA.RU Даже среди нынешних выпускников — два врио губернатора: Илья Середюк (Кузбасс) и Александр Смирнов (Курская область). Середюк, который первым взял микрофон в руки, сказал, что ему еще только предстоит приумножить сделанное в регионе его предшественником Сергеем Цивилевым — тоже выпускника «школы губернаторов», который в мае стал федеральным министром энергетики. «Он вас и рекомендовал на должность, которую вы сегодня занимаете, — раскрыл историю назначения Середюка президент и сразу дал указание: — Надеюсь, что под вашим руководством будет закончен культурный кластер, который должен создать совершенно новые условия для жизни людей». Слова поддержки, с одной стороны, с другой — установки на работу Путин дал сегодня практически всем выпускниками программы. А разговор закончился неожиданно: депутат Госдумы, телеведущая Марина Ким взяла микрофон, чтобы задать президенту всего один вопрос — вернутся ли женщины в губернаторский корпус. «Мы экзамены сдали. Мы готовы», — заверила она. Путин выслушал и признался: «Это мое упущение. Число женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное». По сути, тот же самый вопрос журналист URA.RU задавал Путину сразу после президентских выборов в марте. Тогда среди губернаторов еще оставалась единственная женщина — глава ХМАО Наталья Комарова. Но в мае и она ушла в отставку. Марина Ким в разговоре с URA.RU сказала, что разбавить мужскую компанию готова не только она, но и еще 19 женщин из шестого потока «школы губернаторов». «Это талантливые, выдающиеся женщины, управленцы, которые многого добились и в карьере, и в личной жизни. И губернаторская работа им по силам: если женщина смогла воспитать троих детей, поверьте, регионом она тоже сможет управлять», — убеждена Ким. Сенатор Сергей Перминов убежден, что учиться не просто никогда не поздно, но и необходимо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Увидеть среди выпускников сенатора Сергея Перминова, который успел поработать за свою жизнь на самых разных должностях, в том числе замгубернатора Ленинградской области, было несколько неожиданно. Но сам он убежден, что «сейчас время такое, когда учиться надо до последнего вздоха». Тем более что выдалась возможность поучиться у людей «с мировым именем». У кого — раскрывать, правда, не стал. На вопрос, допускает ли, что после «школы губернаторов» следующей ступенью в его карьере станет губернаторская должность, ответил уклончиво: «Это определяю не я». Ну, а действующие губернаторы Котюков и Шапша рассматривают выпускников как членов своих команд. Владислав Шапша сказал URA.RU, что «это будет сюрпризом». А Михаил Котюков заметил, что все намного проще: чтобы реализовывать какие-то проекты, необязательно переезжать. «Работая в Москве, можно сделать для региона намного больше, чем в регионе. И мы точно приобрели новых друзей и единомышленников, которые дальше будут вместе с нами решать сложные задачи», — отметил красноярский губернатор. Новость по теме Путин пожелал, чтобы в политике было больше женщин По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, программа «школы губернаторов» каждый раз совершенствуется: с одной стороны, учитываются пожелания участников, с другой — Россия сталкивается с новыми вызовами, на которые управленцы должны уметь реагировать. Для Комиссарова все потоки проекта стали родными, так что он даже не посмел как-то выделить качественное отличие именно этот поток. «Это про любимого ребенка спрашивать. Они [выпускники всех лет] — как дети наши. Они все любимые. Каждый поток „школы губернаторов“ дорог по-своему», — сказал Комиссаров URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На встрече с выпускниками шестого потока «школы губернаторов» президент Владимир Путин пригляделся к будущим потенциальным главам регионов. Он даже намекнул, что в губернаторский корпус вновь могут вернуться женщины. Когда это произойдет, пока неясно. Но то, что участники программы — это готовые управленцы, очевидно. Первыми оценить своих потенциальных коллег успели действующие губернаторы. Глава Красноярского края Михаил Котюков (выпускник первого потока) поделился с URA.RU впечатлениями о работе с участниками программы. «Ребята помогали нам решать наши текущие задачи: развивать туризм в Калуге, превращать Красноярск в красивый город в самом центре страны, развивать демографию в Курской области, кадровый потенциал — в Тюмени и креативные индустрии — в Перми», — поделился Котюков. Калужский губернатор Владислав Шапша (окончил четвертый поток «школы губернаторов) сказал, что участники предложили идею, которая «лежала на поверхности, но не была реализована». Речь про создание единого окна для желающих развивать туризм в регионе. «Теперь мы ее взяли на вооружение», — отметил Шапша. А для Пермского края итогом шестого потока «школы губернаторов» стало еще и подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив о развитии креативных индустрий, рассказал URA.RU губернатор Дмитрий Махонин. «Участники программы разобрались в том, что в Пермской крае креативные индустрии развиваются, но нам не хватает узнаваемости. Наши проекты — одни из лучших в стране. Мы хотим, чтобы о Пермском крае знали не только в России, но и за ее пределами, поэтому будем продумывать проведение международного фестиваля — эту идею предложили участники», — сообщил Махонин. Разговор с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС Путин провел в формате видеосвязи. Для самих участников это было что-то вроде большой перемены: ради встречи с президентом был объявлен перерыв в защите дипломных работ. Весь поток дружно выстроился перед камерами. Тем, кто был на задних рядах, пришлось сидеть на коленках на барных стульях. Выдержали все. «Вообще, этот поток сплотился быстрее всех из их всех шести потоков, — рассказал URA.RU ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который руководит программой со дня ее основания в 1997 году и через которого «прошло» 463 ее выпускника. — Владимир Путин начал общение с поздравлений с окончанием программы и, по сути, с попаданием в «губернаторский резерв». Пусть не все из выпускников школы стали губернаторами, но все же 57 из них уже возглавляют регионы. Карьерный рост — логическое продолжение. «Так происходит вовсе не из-за какой-то „корочки“, бумажки от „школы губернаторов“, а прежде всего благодаря вашим личным способностям, труду, тем навыкам, которые отличают вас и ваших коллег, позволяют заслуженно именоваться кадровым резервом, — убежден президент. — На выпускников „школы губернаторов“ большой запрос». Даже среди нынешних выпускников — два врио губернатора: Илья Середюк (Кузбасс) и Александр Смирнов (Курская область). Середюк, который первым взял микрофон в руки, сказал, что ему еще только предстоит приумножить сделанное в регионе его предшественником Сергеем Цивилевым — тоже выпускника «школы губернаторов», который в мае стал федеральным министром энергетики. «Он вас и рекомендовал на должность, которую вы сегодня занимаете, — раскрыл историю назначения Середюка президент и сразу дал указание: — Надеюсь, что под вашим руководством будет закончен культурный кластер, который должен создать совершенно новые условия для жизни людей». Слова поддержки, с одной стороны, с другой — установки на работу Путин дал сегодня практически всем выпускниками программы. А разговор закончился неожиданно: депутат Госдумы, телеведущая Марина Ким взяла микрофон, чтобы задать президенту всего один вопрос — вернутся ли женщины в губернаторский корпус. «Мы экзамены сдали. Мы готовы», — заверила она. По сути, тот же самый вопрос журналист URA.RU задавал Путину сразу после президентских выборов в марте. Тогда среди губернаторов еще оставалась единственная женщина — глава ХМАО Наталья Комарова. Но в мае и она ушла в отставку. Марина Ким в разговоре с URA.RU сказала, что разбавить мужскую компанию готова не только она, но и еще 19 женщин из шестого потока «школы губернаторов». «Это талантливые, выдающиеся женщины, управленцы, которые многого добились и в карьере, и в личной жизни. И губернаторская работа им по силам: если женщина смогла воспитать троих детей, поверьте, регионом она тоже сможет управлять», — убеждена Ким. Увидеть среди выпускников сенатора Сергея Перминова, который успел поработать за свою жизнь на самых разных должностях, в том числе замгубернатора Ленинградской области, было несколько неожиданно. Но сам он убежден, что «сейчас время такое, когда учиться надо до последнего вздоха». Тем более что выдалась возможность поучиться у людей «с мировым именем». У кого — раскрывать, правда, не стал. На вопрос, допускает ли, что после «школы губернаторов» следующей ступенью в его карьере станет губернаторская должность, ответил уклончиво: «Это определяю не я». Ну, а действующие губернаторы Котюков и Шапша рассматривают выпускников как членов своих команд. Владислав Шапша сказал URA.RU, что «это будет сюрпризом». А Михаил Котюков заметил, что все намного проще: чтобы реализовывать какие-то проекты, необязательно переезжать. «Работая в Москве, можно сделать для региона намного больше, чем в регионе. И мы точно приобрели новых друзей и единомышленников, которые дальше будут вместе с нами решать сложные задачи», — отметил красноярский губернатор. По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, программа «школы губернаторов» каждый раз совершенствуется: с одной стороны, учитываются пожелания участников, с другой — Россия сталкивается с новыми вызовами, на которые управленцы должны уметь реагировать. Для Комиссарова все потоки проекта стали родными, так что он даже не посмел как-то выделить качественное отличие именно этот поток. «Это про любимого ребенка спрашивать. Они [выпускники всех лет] — как дети наши. Они все любимые. Каждый поток „школы губернаторов“ дорог по-своему», — сказал Комиссаров URA.RU.