В зоне проведения СВО погиб танкист из Пермского края Алексей Дьячков

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб механик-водитель танка Алексей Дьячков из Юсьвинского муниципального округа (Пермский край). Он умер 12 ноября 2023 года, сообщили в администрации округа.
«12 ноября 2023 года младший сержант Алексей Александрович Дьячков, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, героически погиб, выполняя боевое задание при проведении специальной военной операции на территории Донецкой народной республики вблизи населенного пункта Васильевка», — сказано в сообщении. Уточняется, что уведомление из военкомата о гибели пермяка пришло только в июле 2024 года.
Про Алексея Дьячкова известно, что он родился в Карагайском районе. Затем учился в школе, которая находилась уже в Юсьвинском районе. Учителя помнят его как любознательного и трудолюбивого ученика. После школы он пошел учиться на сварщика. В армию Дьячков был призван в 2017 году. Тогда он прошел срочную службу, а в 2019 году заключил контракт. До начала СВО пермяк служил в Оренбурге радиотелефонистом-гранатометчиком, а затем участвовал в боях за освобождение Донбасса в качестве механика-водителя танка. Прощание с бойцом состоится 5 июля в 11:00 в Юсьвинском культурно-досуговом центре.
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