CNN: Израиль и ХАМАС близки к сделке о прекращении огня

04 июля 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Израиль и ХАМАС готовы приступить к детальным переговорам об освобождении заложников, пишет CNN Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет CNN, ссылаясь на израильский источник, знакомый с ходом переговоров. «Израиль и ХАМАС, по всей видимости, находятся на грани заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников», — говорится в статье . Источник объяснил, что, по мнению израильских официальных лиц, ответ ХАМАС даст возможность обеим сторонам конфликта приступить к детальным переговорам. Однако для этого сначала необходимо получить согласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Офис премьера Израиля и израильская разведывательная служба «Моссад» ранее выпустили совместное сообщение, в котором упоминалось о получении ответа от ХАМАС на предложение об обмене заложниками. Ответ был доставленн через посредников. До этого, 31 мая, президент США Джо Байден представил условия нового плана, направленного на мирное разрешение ситуации в Газе. Ранее ХАМАС вместе с группировкой «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявили о передаче своего ответа на мирную инициативу посредникам из Катара и Египта, выразив готовность к положительным шагам ради достижения договоренности о прекращении военных действий. Соединенные Штаты, Катар и Египет подтвердили получение, сообщив о намерении продолжить посредническую работу для достижения соглашения между конфликтующими сторонами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль и палестинское движение ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет CNN, ссылаясь на израильский источник, знакомый с ходом переговоров. «Израиль и ХАМАС, по всей видимости, находятся на грани заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников», — говорится в статье. Источник объяснил, что, по мнению израильских официальных лиц, ответ ХАМАС даст возможность обеим сторонам конфликта приступить к детальным переговорам. Однако для этого сначала необходимо получить согласие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Офис премьера Израиля и израильская разведывательная служба «Моссад» ранее выпустили совместное сообщение, в котором упоминалось о получении ответа от ХАМАС на предложение об обмене заложниками. Ответ был доставленн через посредников. До этого, 31 мая, президент США Джо Байден представил условия нового плана, направленного на мирное разрешение ситуации в Газе. Ранее ХАМАС вместе с группировкой «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявили о передаче своего ответа на мирную инициативу посредникам из Катара и Египта, выразив готовность к положительным шагам ради достижения договоренности о прекращении военных действий. Соединенные Штаты, Катар и Египет подтвердили получение, сообщив о намерении продолжить посредническую работу для достижения соглашения между конфликтующими сторонами.