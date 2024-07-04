Лукашенко пригласил американцев в Беларусь

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Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости
Лукашенко поздравил американцев с Днем Независимости Фото:

Глава Белорусии Александр Лукашенко пригласил граждан США посмотреть на страну своими глазами. Он сделал такое заявление в рамках поздравления американцев с Днем Независимости. 

«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения», — заявил Лукашенко во время поздравления американцев. Его слова передает сайт президента Республики. Он выразил уверенность, что многие люди, увидевшие Беларусь вживую, будут удивлены и захотят познакомиться со страной еще ближе. 

Ранее Республику Беларусь приняли в состав ШОС. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры организации  единогласно приняли такое решение на саммите в Астане. Также глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Лукашенко выполнил все процедуры в сжатые сроки, которые нужны были для участия в ШОС. 

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Глава Белорусии Александр Лукашенко пригласил граждан США посмотреть на страну своими глазами. Он сделал такое заявление в рамках поздравления американцев с Днем Независимости.  «Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения», — заявил Лукашенко во время поздравления американцев. Его слова передает сайт президента Республики. Он выразил уверенность, что многие люди, увидевшие Беларусь вживую, будут удивлены и захотят познакомиться со страной еще ближе.  Ранее Республику Беларусь приняли в состав ШОС. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры организации  единогласно приняли такое решение на саммите в Астане. Также глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Лукашенко выполнил все процедуры в сжатые сроки, которые нужны были для участия в ШОС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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