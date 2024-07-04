Защита генерала Попова подала заявление о госизмене из-за секретных документов

04 июля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Попова обвинили по статье о ведении агрессивных боевых действий Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, Сергей Буйновский, сообщил, что подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов. Это связано с тем, что на Украине в отношении Попова возбуждено дело и объявлен международный розыск. Новость по теме Критиковавшего МО РФ генерала Попова арестовали: биография военного «Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ», — заявил РИА Новости Буйновский. Он добавил, что это также может быть шпионажем. Согласно обвинению со стороны украинских властей, генерал Попов обвиняется по статье о ведении агрессивных военных действий. Однако сам Попов в суде утверждает, что его действия были направлены на строительство оборонительных сооружений, что повлияло на ход СВО. Следствие предъявляет обвинения генералу в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката в 2023 году. Эти материалы, приобретенные военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи и оцененные в свыше 130 миллионов рублей, предназначались для строительства инженерных оборонительных сооружений. В ответ на обвинения, Иван Попов в судебном заседании утверждал, что его деятельность в зоне украинского конфликта была связана не с хищениями, а с построением оборонительных сооружений. По его словам, это сыграло ключевую роль в развитии событий войны. Ранее Ивану Попову, которого арестовали по подозрению в мошенничестве, было предъявлено окончательное обвинение. Так, Попов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. При этом генерал-майор не признает свою вину в инкриминируемых ему действиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, Сергей Буйновский, сообщил, что подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов. Это связано с тем, что на Украине в отношении Попова возбуждено дело и объявлен международный розыск. «Мы подали заявление в СК на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ», — заявил РИА Новости Буйновский. Он добавил, что это также может быть шпионажем. Согласно обвинению со стороны украинских властей, генерал Попов обвиняется по статье о ведении агрессивных военных действий. Однако сам Попов в суде утверждает, что его действия были направлены на строительство оборонительных сооружений, что повлияло на ход СВО. Следствие предъявляет обвинения генералу в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката в 2023 году. Эти материалы, приобретенные военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи и оцененные в свыше 130 миллионов рублей, предназначались для строительства инженерных оборонительных сооружений. В ответ на обвинения, Иван Попов в судебном заседании утверждал, что его деятельность в зоне украинского конфликта была связана не с хищениями, а с построением оборонительных сооружений. По его словам, это сыграло ключевую роль в развитии событий войны. Ранее Ивану Попову, которого арестовали по подозрению в мошенничестве, было предъявлено окончательное обвинение. Так, Попов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. При этом генерал-майор не признает свою вину в инкриминируемых ему действиях.