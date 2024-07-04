На Пермском тракте ограничили движение из-за ремонта

Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по одной полосе
На Пермском тракте (трассе Екатеринбург — Пермь) с 331 по 333 километр из-за проведения ремонтных работ движение машин ограничено до одной полосы. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 331 — км 333 на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Екатеринбург», — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники просят водителей быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Судя по сервису «Яндекс Карты», на участке образовался небольшой затор.
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