В пермских магазинах обнаружены анчоусы из неизвестного сырья

Анчоусы продавались в нескольких пермских магазинах
В магазинах Перми продавались вяленые анчоусы, которые изготовлены из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Всего было изготовлено 182 кг сушено-вяленых анчоусов. Невозможно отследить из какого сырья они были изготовлены. Готова продукция продавалась в магазинах ООО „Лион-трейд“, ООО „Олимп-трейд“, ООО „Атлант-трейд“», — рассказали в Россельхознадзоре.
Ведомство направило изготовителю предостережение. Если в течение трех суток информация о сырье не появится в специальной системе, то регистрация производителя будет аннулирована.
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