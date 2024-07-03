03 июля 2024

В пермских магазинах обнаружены анчоусы из неизвестного сырья

© Служба новостей «URA.RU»
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Анчоусы продавались в нескольких пермских магазинах
Анчоусы продавались в нескольких пермских магазинах Фото:

В магазинах Перми продавались вяленые анчоусы, которые изготовлены из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Всего было изготовлено 182 кг сушено-вяленых анчоусов. Невозможно отследить из какого сырья они были изготовлены. Готова продукция продавалась в магазинах ООО „Лион-трейд“, ООО „Олимп-трейд“, ООО „Атлант-трейд“», — рассказали в Россельхознадзоре.

Ведомство направило изготовителю предостережение. Если в течение трех суток информация о сырье не появится в специальной системе, то регистрация производителя будет аннулирована.

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В магазинах Перми продавались вяленые анчоусы, которые изготовлены из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Всего было изготовлено 182 кг сушено-вяленых анчоусов. Невозможно отследить из какого сырья они были изготовлены. Готова продукция продавалась в магазинах ООО „Лион-трейд“, ООО „Олимп-трейд“, ООО „Атлант-трейд“», — рассказали в Россельхознадзоре. Ведомство направило изготовителю предостережение. Если в течение трех суток информация о сырье не появится в специальной системе, то регистрация производителя будет аннулирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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