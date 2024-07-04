Пермячку из Октябрьского осудили за участие в ИГИЛ*

Суд отправил в колонию жительницу Октябрьского округа, которая девять лет добровольно состояла в ИГИЛ ("Исламское государство" — в России организация признана террористической в 2014 году). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
«С 2013 по 2022 год жительница Октябрьского округа добровольно принимала участие в деятельности международной террористической организации „Исламское государство“ на территории Сирии. За это суд отправил ее в колонию строгого режима на 11 лет», — рассказали в краевом УФСБ.
Женщина пыталась обжаловать приговор, но Апелляционный военный суд Москвы не изменил наказание. Приговор вступил в законную силу.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией.
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