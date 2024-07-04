Пермячку из Октябрьского осудили за участие в ИГИЛ*

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Приговор суда вступил в законную силу
Приговор суда вступил в законную силу Фото:

Суд отправил в колонию жительницу Октябрьского округа, которая девять лет добровольно состояла в ИГИЛ ("Исламское государство" — в России организация признана террористической в 2014 году). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«С 2013 по 2022 год жительница Октябрьского округа добровольно принимала участие в деятельности международной террористической организации „Исламское государство“ на территории Сирии. За это суд отправил ее в колонию строгого режима на 11 лет», — рассказали в краевом УФСБ.

Женщина пыталась обжаловать приговор, но Апелляционный военный суд Москвы не изменил наказание. Приговор вступил в законную силу.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией.

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Суд отправил в колонию жительницу Октябрьского округа, которая девять лет добровольно состояла в ИГИЛ ("Исламское государство" — в России организация признана террористической в 2014 году). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «С 2013 по 2022 год жительница Октябрьского округа добровольно принимала участие в деятельности международной террористической организации „Исламское государство“ на территории Сирии. За это суд отправил ее в колонию строгого режима на 11 лет», — рассказали в краевом УФСБ. Женщина пыталась обжаловать приговор, но Апелляционный военный суд Москвы не изменил наказание. Приговор вступил в законную силу. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признано в России террористической организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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