03 августа 2023

В Тюменской области участник боевых действий обокрал свою мать

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За кражу средств с банковского счета мужчина получил год лишения свободы Фото:

В Тюменской области участник боевых действий украл банковскую карту у своей матери, чтобы купить алкоголь для вечеринки с соседом. Подробности уголовного дела содержатся в судебном акте. Мать подсудимого настаивала на строгом наказании.

«Подсудимый, участник боевых действий, рассказал, что проживает совместно с матерью. 28 апреля у него был день рождения. Денег на спиртное он не имел, поэтому вытащил из сумки матери банковскую карту, вместе с соседом пошел в магазин, приобрел алкоголь и употребил его», — говорится в материалах суда.

Мать обвиняемого сообщила суду, что сын давно злоупотребляет спиртным, постоянно ворует у нее деньги и пропивает вещи из дома. Лечиться и работать он не желал, как и помогать женщине по дому. Поэтому на процессе мать попросила о строгом наказании для сына, несмотря на то, что понесенный ущерб он ей возместил.

Статус участника боевых действий суд посчитал смягчающим обстоятельством. Равно как и наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, а также состояние его здоровья. Итоговым приговором стал год лишения свободы в колонии общего режима.

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В Тюменской области участник боевых действий украл банковскую карту у своей матери, чтобы купить алкоголь для вечеринки с соседом. Подробности уголовного дела содержатся в судебном акте. Мать подсудимого настаивала на строгом наказании. «Подсудимый, участник боевых действий, рассказал, что проживает совместно с матерью. 28 апреля у него был день рождения. Денег на спиртное он не имел, поэтому вытащил из сумки матери банковскую карту, вместе с соседом пошел в магазин, приобрел алкоголь и употребил его», — говорится в материалах суда. Мать обвиняемого сообщила суду, что сын давно злоупотребляет спиртным, постоянно ворует у нее деньги и пропивает вещи из дома. Лечиться и работать он не желал, как и помогать женщине по дому. Поэтому на процессе мать попросила о строгом наказании для сына, несмотря на то, что понесенный ущерб он ей возместил. Статус участника боевых действий суд посчитал смягчающим обстоятельством. Равно как и наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, а также состояние его здоровья. Итоговым приговором стал год лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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