В Тюменской области участник боевых действий обокрал свою мать

04 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

За кражу средств с банковского счета мужчина получил год лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области участник боевых действий украл банковскую карту у своей матери, чтобы купить алкоголь для вечеринки с соседом. Подробности уголовного дела содержатся в судебном акте. Мать подсудимого настаивала на строгом наказании. «Подсудимый, участник боевых действий, рассказал, что проживает совместно с матерью. 28 апреля у него был день рождения. Денег на спиртное он не имел, поэтому вытащил из сумки матери банковскую карту, вместе с соседом пошел в магазин, приобрел алкоголь и употребил его», — говорится в материалах суда. Мать обвиняемого сообщила суду, что сын давно злоупотребляет спиртным, постоянно ворует у нее деньги и пропивает вещи из дома. Лечиться и работать он не желал, как и помогать женщине по дому. Поэтому на процессе мать попросила о строгом наказании для сына, несмотря на то, что понесенный ущерб он ей возместил. Статус участника боевых действий суд посчитал смягчающим обстоятельством. Равно как и наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, а также состояние его здоровья. Итоговым приговором стал год лишения свободы в колонии общего режима.

В Тюменской области участник боевых действий украл банковскую карту у своей матери, чтобы купить алкоголь для вечеринки с соседом. Подробности уголовного дела содержатся в судебном акте. Мать подсудимого настаивала на строгом наказании. «Подсудимый, участник боевых действий, рассказал, что проживает совместно с матерью. 28 апреля у него был день рождения. Денег на спиртное он не имел, поэтому вытащил из сумки матери банковскую карту, вместе с соседом пошел в магазин, приобрел алкоголь и употребил его», — говорится в материалах суда. Мать обвиняемого сообщила суду, что сын давно злоупотребляет спиртным, постоянно ворует у нее деньги и пропивает вещи из дома. Лечиться и работать он не желал, как и помогать женщине по дому. Поэтому на процессе мать попросила о строгом наказании для сына, несмотря на то, что понесенный ущерб он ей возместил. Статус участника боевых действий суд посчитал смягчающим обстоятельством. Равно как и наличие у мужчины несовершеннолетнего ребенка, а также состояние его здоровья. Итоговым приговором стал год лишения свободы в колонии общего режима.