В Тюмени частное лицо выставило на продажу сервис «Разговоры для взрослых». Бизнес родом из 90-х годов XX века приносит прибыль не меньше 80 тысяч рублей в месяц, уверяет продавец в объявлении, опубликованном на «Авито».
«Продается интернет-сайт разговоры для взрослых, не имеющий аналогов на „Авито“! Сайт работает больше 1 года и приносит прибыль, если давать рекламу! Общаться ни с кем не нужно, существует масса колл-центров по всей России, а вы выступаете в роли посредника данной услуги и получаете процент с каждой минуты разговора», — говорится в объявлении.
По мнению юристов компании TopLegalConsulting, этот бизнес попадает скорее не в категорию противозаконных, а в так называемую «серую зону морали». «Сами по себе телефонные разговоры уголовным кодексом никак не преследуются. Но надо понимать, что сервис общедоступный, убедиться, что все участвующие в разговорах будут совершеннолетними невозможно. К тому же, этот бизнес может заинтересовать закон с точки зрения противоречия гражданскому кодексу — как противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности», — пояснили URA.RU в юридической фирме.
На момент публикации с автором объявления связаться не удалось. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени набирают популярность интим-вечеринки, организованные многодетной матерью.
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