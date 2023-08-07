В Тюмени продают интимный бизнес родом из 90-х. Скрин

Тюменский бизнесмен продает сервис «Разговоры для взрослых»

08 августа 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

По словам продавца, телефонные разговоры «на взрослые темы» приносят доход от 80 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени частное лицо выставило на продажу сервис «Разговоры для взрослых». Бизнес родом из 90-х годов XX века приносит прибыль не меньше 80 тысяч рублей в месяц, уверяет продавец в объявлении, опубликованном на «Авито». «Продается интернет-сайт разговоры для взрослых, не имеющий аналогов на „Авито“! Сайт работает больше 1 года и приносит прибыль, если давать рекламу! Общаться ни с кем не нужно, существует масса колл-центров по всей России, а вы выступаете в роли посредника данной услуги и получаете процент с каждой минуты разговора», — говорится в объявлении. По мнению юристов компании TopLegalConsulting, этот бизнес попадает скорее не в категорию противозаконных, а в так называемую «серую зону морали». «Сами по себе телефонные разговоры уголовным кодексом никак не преследуются. Но надо понимать, что сервис общедоступный, убедиться, что все участвующие в разговорах будут совершеннолетними невозможно. К тому же, этот бизнес может заинтересовать закон с точки зрения противоречия гражданскому кодексу — как противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности», — пояснили URA.RU в юридической фирме. На момент публикации с автором объявления связаться не удалось. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени набирают популярность интим-вечеринки, организованные многодетной матерью. Скрин — «Авито» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени частное лицо выставило на продажу сервис «Разговоры для взрослых». Бизнес родом из 90-х годов XX века приносит прибыль не меньше 80 тысяч рублей в месяц, уверяет продавец в объявлении, опубликованном на «Авито». «Продается интернет-сайт разговоры для взрослых, не имеющий аналогов на „Авито“! Сайт работает больше 1 года и приносит прибыль, если давать рекламу! Общаться ни с кем не нужно, существует масса колл-центров по всей России, а вы выступаете в роли посредника данной услуги и получаете процент с каждой минуты разговора», — говорится в объявлении. По мнению юристов компании TopLegalConsulting, этот бизнес попадает скорее не в категорию противозаконных, а в так называемую «серую зону морали». «Сами по себе телефонные разговоры уголовным кодексом никак не преследуются. Но надо понимать, что сервис общедоступный, убедиться, что все участвующие в разговорах будут совершеннолетними невозможно. К тому же, этот бизнес может заинтересовать закон с точки зрения противоречия гражданскому кодексу — как противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности», — пояснили URA.RU в юридической фирме. На момент публикации с автором объявления связаться не удалось. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени набирают популярность интим-вечеринки, организованные многодетной матерью.