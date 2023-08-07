07 августа 2023

В Тюмени продают интимный бизнес родом из 90-х. Скрин

Тюменский бизнесмен продает сервис «Разговоры для взрослых»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам продавца, телефонные разговоры «на взрослые темы» приносят доход от 80 тысяч рублей в месяц Фото:

В Тюмени частное лицо выставило на продажу сервис «Разговоры для взрослых». Бизнес родом из 90-х годов XX века приносит прибыль не меньше 80 тысяч рублей в месяц, уверяет продавец в объявлении, опубликованном на «Авито».

«Продается интернет-сайт разговоры для взрослых, не имеющий аналогов на „Авито“! Сайт работает больше 1 года и приносит прибыль, если давать рекламу! Общаться ни с кем не нужно, существует масса колл-центров по всей России, а вы выступаете в роли посредника данной услуги и получаете процент с каждой минуты разговора», — говорится в объявлении.

По мнению юристов компании TopLegalConsulting, этот бизнес попадает скорее не в категорию противозаконных, а в так называемую «серую зону морали». «Сами по себе телефонные разговоры уголовным кодексом никак не преследуются. Но надо понимать, что сервис общедоступный, убедиться, что все участвующие в разговорах будут совершеннолетними невозможно. К тому же, этот бизнес может заинтересовать закон с точки зрения противоречия гражданскому кодексу — как противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности», — пояснили URA.RU в юридической фирме.

На момент публикации с автором объявления связаться не удалось. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени набирают популярность интим-вечеринки, организованные многодетной матерью.

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В Тюмени частное лицо выставило на продажу сервис «Разговоры для взрослых». Бизнес родом из 90-х годов XX века приносит прибыль не меньше 80 тысяч рублей в месяц, уверяет продавец в объявлении, опубликованном на «Авито». «Продается интернет-сайт разговоры для взрослых, не имеющий аналогов на „Авито“! Сайт работает больше 1 года и приносит прибыль, если давать рекламу! Общаться ни с кем не нужно, существует масса колл-центров по всей России, а вы выступаете в роли посредника данной услуги и получаете процент с каждой минуты разговора», — говорится в объявлении. По мнению юристов компании TopLegalConsulting, этот бизнес попадает скорее не в категорию противозаконных, а в так называемую «серую зону морали». «Сами по себе телефонные разговоры уголовным кодексом никак не преследуются. Но надо понимать, что сервис общедоступный, убедиться, что все участвующие в разговорах будут совершеннолетними невозможно. К тому же, этот бизнес может заинтересовать закон с точки зрения противоречия гражданскому кодексу — как противоречащий общепринятым нормам морали и нравственности», — пояснили URA.RU в юридической фирме. На момент публикации с автором объявления связаться не удалось. Ранее URA.RU рассказало о том, что в Тюмени набирают популярность интим-вечеринки, организованные многодетной матерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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