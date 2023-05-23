Многодетная мать поставила на поток секс-вечеринки в Тюмени

Организатор мероприятий 18+: о гостях-пенсионерах, запретах и семейных ценностях

24 мая 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

После рождения третьего ребенка тюменка увлеклась тематикой секс-вечеринок Фото: Размик Закарян © URA.RU Многодетная мать Анна поставила на поток в Тюмени секс-вечеринки. В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина поделилась, что этой тематикой она заинтересовалась после рождения третьего ребенка, хотя ранее был владелицей пивных баров и агентства недвижимости. Девушка рассказала подробности об отборе гостей, «золотом» правиле мероприятий и неадекватных мужчинах. К организации мероприятий 18+ привели «колхозные» вечеринки Собеседница рассказывает, что после посещения плохо организованных мероприятий в стиле 18+ в голову девушке пришла идея создать сообщество людей, интересующихся пикантной темой. После проведения первой вечеринки под Тюменью, которую посетили больше 35 человек, Анна решила и дальше устраивать мероприятия для взрослых. «Изначально мы не хотели быть организаторами. Но получилось, что мы собрали первое мероприятие под Тюменью, и люди начали просить еще», — вспоминает тюменка. «У многих, кто насмотрелся порно, в голове складывается картина, что на подобных вечеринках все занимаются сексом. За пять лет не было такого, чтобы все заходили, раздевались и шли заниматься сексом», — откровенничает Анна. Организацией секс-вечеринок Анна занимается уже пять лет (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU О собеседовании и странных вопросах Перед тем, как попасть на секс-вечеринку, необходимо пройти собеседование. Во время него люди могут задавать вопросы, касающиеся проведения мероприятия. Как отмечает Анна, на собеседовании за «кандидатами» пристально наблюдает психолог Дарья. И к мужчинам требования жестче, чем к девушкам. «Некоторые просто начинают задавать такие странные вопросы: „Я туда приду, а точно ли займусь сексом?“ На собеседовании люди с нами поговорили, они уверены, что я адекватная, я уверена, что они адекватные. Нам нужно понимать, что вы нормально относитесь к данной тематике. Именно к мальчикам идет очень серьезный отбор, потому что они расценивают это, как секс-услугу», — поделилась Анна. «Золотое» правило вечеринок Чтобы попасть на вечеринку, тюменцам необходимо заплатить. Семейным парам вход обойдется в четыре тысячи рублей, одиноким мужчинам — 3500 рублей, женщинам — 1500 рублей. Как рассказала Анна, на входе на мероприятие охранники проверяют гостей на состояние опьянения и забирают телефоны и ценные вещи. Также тюменцам выдают цветные браслеты в зависимости от того, с какими целями они пришли. «Браслеты трех цветов — красный, желтый, зеленый и черный. Красный браслет означает, что вы пришли в первый раз, хотите посмотреть отдохнуть, желтый — вы хотите, но боитесь поучаствовать в конкурсе и познакомиться, зеленый — вы рассматриваете интим, черный — человек пришел один, не в паре. У нас есть „золотое правило“ — слово девушки закон, нет — значит, нет. Также мы против наркотиков и пьяных людей», — рассказала Анна. По словам тюменки, самое большое количество неадекватных мужчин было 23 февраля — двое гостей напились и вели себя неподобающе Каждая вечеринка проходит в определенной тематике и дресс-код соблюдает даже персонал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вечеринка — как первый день шикарной свадьбы По рассказам Анны, хозяева домов, которые арендуются для мероприятий, знают о концепциях вечеринок и самостоятельно предлагают забронировать те или иные даты. Помимо гостей, на вечеринках также есть команда из 20 человек, диджеи, повара тюменского ресторана и мастера различных практик. Тюменка сравнила формат большой вечеринки на 150 человек с первым днем свадьбы. «У нас есть фуршет, шоу-программа, диджеи до утра. На протяжении вечера люди знакомятся, кто-то где-то уединяются. Секса на публике нет, он может быть только на небольших мероприятиях до 40 человек. У нас были такие практики, как БДСМ, шибари, воск. В какие-то тяжелые практики мы не уходим, например, иголки, подвешивание на крюках — это все нас пугает. Также мы против гомосексуализма», — добавила собеседница. По словам Анны, более 80% гостей — это пары О «черном списке» За пять лет организации вечеринок собрался костяк людей, которых не пускают на мероприятия. По словам Анны, в «черный список» попадают пьяные и те, кто предлагал другим гостям незащищенный секс. «Мы ведем группу организаторов по УрФО. Там есть организаторы из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы, Кургана, Тобольска и Омска. Этот „черный список ‚постоянно обновляется. К примеру, к нам пришел человек на мероприятие, он напился, вел себя неподобающе и тогда его заносят туда. Если он провинился у нас, то в других регионах его не пустят на вечеринки‘, — рассказала тюменка. На вечеринке работает бармен и шеф-повар ресторана Фото: Размик Закарян © URA.RU О возрастных ограничениях и гостях-пенсионерах Попасть на вечеринку могут девушки возрастом от 20 до 40 лет. Возрастной ценз для мужчин составляет от 28 до 45 лет. Однако Анна в разговоре сообщила, что на больших мероприятиях были гости и постарше. «Самой взрослой паре, которая посещает мероприятия, в районе 70 лет. И вы никогда не дадите им 70, они очень следят за собой. Пара воспитала детей, у них есть внуки, они живут для себя и посещают такие мероприятия», — поделилась Анна. «У нас есть как наемные рабочие, так и те, кто многого добился. Они ходят в масках и имен их не знают. Приезжают из других регионов люди, которые занимают высокие должности. Их объединяет данная тематика, они забывают про социальные статусы и общаются на одном уровне», — рассказала организатор. Вечеринки не противоречат семейным ценностям По словам собеседницы, секс-вечеринки не противоречат семейным ценностям. Ведь муж и жена приходят на мероприятия с целью разнообразить свою жизнь. «Мы себя не позиционируем, как свингер- сообщество, это неправильно. Свинг — это культура, когда пара встречается с парой. Мы себя позиционируем, как секс-мероприятие. Но мы за целостность семьи и семейных традиций. Семья — это ячейка общества, а что происходит внутри — это их правила», — поделилась мнение девушка. На вечеринках гости могут попробовать шибари (связывание) и ваксплей Фото: Размик Закарян © URA.RU О результатах вечеринки Проведение секс-вечеринок не приносит денег, по рассказам Анны. У каждого члена команды есть своя работа, а организация мероприятий для взрослых лишь хобби. Однако после вечеринок многие гости находят свою любовь. «Встречались на вечеринках лицом к лицу соседи, коллеги, одногруппники, учитель и родитель из класса, одноклассники, братья и сестры. Около половины одиноких гостей после мероприятий находили себе партнеров. Также гости объединялись в различные сообщества, например, в книжный клуб. Или просто семьями знакомились и потом вместе проводили выходные», — заключила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетная мать Анна поставила на поток в Тюмени секс-вечеринки. В разговоре с корреспондентом URA.RU женщина поделилась, что этой тематикой она заинтересовалась после рождения третьего ребенка, хотя ранее был владелицей пивных баров и агентства недвижимости. Девушка рассказала подробности об отборе гостей, «золотом» правиле мероприятий и неадекватных мужчинах. К организации мероприятий 18+ привели «колхозные» вечеринки Собеседница рассказывает, что после посещения плохо организованных мероприятий в стиле 18+ в голову девушке пришла идея создать сообщество людей, интересующихся пикантной темой. После проведения первой вечеринки под Тюменью, которую посетили больше 35 человек, Анна решила и дальше устраивать мероприятия для взрослых. «Изначально мы не хотели быть организаторами. Но получилось, что мы собрали первое мероприятие под Тюменью, и люди начали просить еще», — вспоминает тюменка. О собеседовании и странных вопросах Перед тем, как попасть на секс-вечеринку, необходимо пройти собеседование. Во время него люди могут задавать вопросы, касающиеся проведения мероприятия. Как отмечает Анна, на собеседовании за «кандидатами» пристально наблюдает психолог Дарья. И к мужчинам требования жестче, чем к девушкам. «Некоторые просто начинают задавать такие странные вопросы: „Я туда приду, а точно ли займусь сексом?“ На собеседовании люди с нами поговорили, они уверены, что я адекватная, я уверена, что они адекватные. Нам нужно понимать, что вы нормально относитесь к данной тематике. Именно к мальчикам идет очень серьезный отбор, потому что они расценивают это, как секс-услугу», — поделилась Анна. «Золотое» правило вечеринок Чтобы попасть на вечеринку, тюменцам необходимо заплатить. Семейным парам вход обойдется в четыре тысячи рублей, одиноким мужчинам — 3500 рублей, женщинам — 1500 рублей. Как рассказала Анна, на входе на мероприятие охранники проверяют гостей на состояние опьянения и забирают телефоны и ценные вещи. Также тюменцам выдают цветные браслеты в зависимости от того, с какими целями они пришли. «Браслеты трех цветов — красный, желтый, зеленый и черный. Красный браслет означает, что вы пришли в первый раз, хотите посмотреть отдохнуть, желтый — вы хотите, но боитесь поучаствовать в конкурсе и познакомиться, зеленый — вы рассматриваете интим, черный — человек пришел один, не в паре. У нас есть „золотое правило“ — слово девушки закон, нет — значит, нет. Также мы против наркотиков и пьяных людей», — рассказала Анна. Вечеринка — как первый день шикарной свадьбы По рассказам Анны, хозяева домов, которые арендуются для мероприятий, знают о концепциях вечеринок и самостоятельно предлагают забронировать те или иные даты. Помимо гостей, на вечеринках также есть команда из 20 человек, диджеи, повара тюменского ресторана и мастера различных практик. Тюменка сравнила формат большой вечеринки на 150 человек с первым днем свадьбы. «У нас есть фуршет, шоу-программа, диджеи до утра. На протяжении вечера люди знакомятся, кто-то где-то уединяются. Секса на публике нет, он может быть только на небольших мероприятиях до 40 человек. У нас были такие практики, как БДСМ, шибари, воск. В какие-то тяжелые практики мы не уходим, например, иголки, подвешивание на крюках — это все нас пугает. Также мы против гомосексуализма», — добавила собеседница. О «черном списке» За пять лет организации вечеринок собрался костяк людей, которых не пускают на мероприятия. По словам Анны, в «черный список» попадают пьяные и те, кто предлагал другим гостям незащищенный секс. «Мы ведем группу организаторов по УрФО. Там есть организаторы из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы, Кургана, Тобольска и Омска. Этот „черный список ‚постоянно обновляется. К примеру, к нам пришел человек на мероприятие, он напился, вел себя неподобающе и тогда его заносят туда. Если он провинился у нас, то в других регионах его не пустят на вечеринки‘, — рассказала тюменка. О возрастных ограничениях и гостях-пенсионерах Попасть на вечеринку могут девушки возрастом от 20 до 40 лет. Возрастной ценз для мужчин составляет от 28 до 45 лет. Однако Анна в разговоре сообщила, что на больших мероприятиях были гости и постарше. «Самой взрослой паре, которая посещает мероприятия, в районе 70 лет. И вы никогда не дадите им 70, они очень следят за собой. Пара воспитала детей, у них есть внуки, они живут для себя и посещают такие мероприятия», — поделилась Анна. Вечеринки не противоречат семейным ценностям По словам собеседницы, секс-вечеринки не противоречат семейным ценностям. Ведь муж и жена приходят на мероприятия с целью разнообразить свою жизнь. «Мы себя не позиционируем, как свингер- сообщество, это неправильно. Свинг — это культура, когда пара встречается с парой. Мы себя позиционируем, как секс-мероприятие. Но мы за целостность семьи и семейных традиций. Семья — это ячейка общества, а что происходит внутри — это их правила», — поделилась мнение девушка. О результатах вечеринки Проведение секс-вечеринок не приносит денег, по рассказам Анны. У каждого члена команды есть своя работа, а организация мероприятий для взрослых лишь хобби. Однако после вечеринок многие гости находят свою любовь. «Встречались на вечеринках лицом к лицу соседи, коллеги, одногруппники, учитель и родитель из класса, одноклассники, братья и сестры. Около половины одиноких гостей после мероприятий находили себе партнеров. Также гости объединялись в различные сообщества, например, в книжный клуб. Или просто семьями знакомились и потом вместе проводили выходные», — заключила собеседница URA.RU.