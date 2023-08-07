В Курганской области проведут гонки беспилотников

08 августа 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Соревновательные мероприятия пройдут в полевых условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для школьников Курганской области будут организованы обучение и соревнования на тему «Гонки дронов». Информация об этом опубликована на сайте Правительства Курганской области. Мероприятия организуют на грант, выигранный шадринским преподавателем Евгением Мордвиновым. «„Высота №1“ — так называется проект преподавателя Шадринского кванториума Евгения Мордвинова, который также был удостоен гранта. Для школьников Курганской области будет организована образовательная сессия и соревновательные мероприятия по тематике „Гонки дронов“», — написано на сайте. Также сообщается, что состязания пройдут в полевых условиях. Школьники будут использовать реальные модели квадрокоптеров в рамках кибертурнира. Сам турнир проведут на компьютерах с использованием лицензионных симуляторов полетов БПЛА.



Кроме этого, на сайте указано, что гранты на реализацию идей получили 40 курганцев общей суммой свыше 18 млн рублей. Среди них, например, автор проекта «Гараж» Сергей Осипов, который открыл для подростков мастерскую по освоению азов слесарного, столярного, строительного и сварочного дела.



Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана получила грант на развитие обучающего проекта. На выделенные деньги она планировала обучать школьников работать в медиасфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для школьников Курганской области будут организованы обучение и соревнования на тему «Гонки дронов». Информация об этом опубликована на сайте Правительства Курганской области. Мероприятия организуют на грант, выигранный шадринским преподавателем Евгением Мордвиновым. «„Высота №1“ — так называется проект преподавателя Шадринского кванториума Евгения Мордвинова, который также был удостоен гранта. Для школьников Курганской области будет организована образовательная сессия и соревновательные мероприятия по тематике „Гонки дронов“», — написано на сайте. Также сообщается, что состязания пройдут в полевых условиях. Школьники будут использовать реальные модели квадрокоптеров в рамках кибертурнира. Сам турнир проведут на компьютерах с использованием лицензионных симуляторов полетов БПЛА. Кроме этого, на сайте указано, что гранты на реализацию идей получили 40 курганцев общей суммой свыше 18 млн рублей. Среди них, например, автор проекта «Гараж» Сергей Осипов, который открыл для подростков мастерскую по освоению азов слесарного, столярного, строительного и сварочного дела. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана получила грант на развитие обучающего проекта. На выделенные деньги она планировала обучать школьников работать в медиасфере.