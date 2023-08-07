Спасатели ЯНАО просят Дмитрия Артюхова об увеличении окладов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Спасатели Тазовского поисково-спасательного отряда «Ямалспаса» обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой поднять зарплату для водителям отряда. Об этом они написали в социальных сетях.

«В виду сложившейся конкуренции на рынке труда, где заработные платы гораздо выше по отношению к нашему учреждению на данный момент в филиале ГКУ «Ямалспас» Тазовский ПСО состоялся острый дефицит квалифицированных кадров водительского состава. На основании сказанного просим вас [Дмитрий Андреевич] рассмотреть вопрос и оказать содействие в пересмотре должностных окладов водителей ГКУ «Ямалспас», — написали спасатели в комментарии под постом губернатора ЯНАО в telegram-канале.

Водитель спецтехники должен иметь в правах открытыми категории «B, С и D», также уметь управлять трактором и другой тяжелой техникой. При этом, по словам сотрудников, заработная плата высококвалифицированного специалиста составляет от 50 до 60 тысяч рублей. Увеличение должностных окладов позволит избежать дальнейшей утечки кадров.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что Дмитрий Артюхов предложил жителям ЯНАО оставлять свои комментарии и идеи под постом о «Честном маршруте». Ямальцы уже написали больше двухсот комментариев в соцсетях «ВКонтакте» и Telegram.

Обращение спасателей к Артюхову под постом о «Честном маршруте» Фото: скрин комментария в telegram-канале Дмитрия Артюхова — https://t.me/artyukhov_da/1597?comment=23012