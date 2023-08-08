Из-за концерта «Иванушек» в Тюмени перекроют улицу. Карта

09 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Иванушки International выступят в Тюмени 14 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 14 августа перекроют улицу Механическую из-за концерта группы Иванушки International. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Такие же ограничения запланированы и 20 августа, когда в областной столице будет выступать певица Пелагея. «Вниманию автомобилистов! На время проведения культурно-массовых мероприятий, а также выступлений группы Иванушки International и группы „Пелагея“ с 07:00 до 23:55 минут 14 августа и 20 августа планируется временное прекращение движения по ул. Механической на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького», — говорится в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что выступления «Иванушек» и Пелагеи пройдут в Тюмени в рамках празднования дня рождения области. Оба концерта будут бесплатными для горожан. Фото: администрация Тюмени

В Тюмени 14 августа перекроют улицу Механическую из-за концерта группы Иванушки International. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Такие же ограничения запланированы и 20 августа, когда в областной столице будет выступать певица Пелагея. «Вниманию автомобилистов! На время проведения культурно-массовых мероприятий, а также выступлений группы Иванушки International и группы „Пелагея“ с 07:00 до 23:55 минут 14 августа и 20 августа планируется временное прекращение движения по ул. Механической на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького», — говорится в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что выступления «Иванушек» и Пелагеи пройдут в Тюмени в рамках празднования дня рождения области. Оба концерта будут бесплатными для горожан.