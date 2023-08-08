08 августа 2023

Из-за концерта «Иванушек» в Тюмени перекроют улицу. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Иванушки International. Екатеринбург, григорьев аполлонов андрей
Иванушки International выступят в Тюмени 14 августа Фото:

В Тюмени 14 августа перекроют улицу Механическую из-за концерта группы Иванушки International. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Такие же ограничения запланированы и 20 августа, когда в областной столице будет выступать певица Пелагея.

«Вниманию автомобилистов! На время проведения культурно-массовых мероприятий, а также выступлений группы Иванушки International и группы „Пелагея“ с 07:00 до 23:55 минут 14 августа и 20 августа планируется временное прекращение движения по ул. Механической на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU писало, что выступления «Иванушек» и Пелагеи пройдут в Тюмени в рамках празднования дня рождения области. Оба концерта будут бесплатными для горожан.

Фото:

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В Тюмени 14 августа перекроют улицу Механическую из-за концерта группы Иванушки International. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Такие же ограничения запланированы и 20 августа, когда в областной столице будет выступать певица Пелагея. «Вниманию автомобилистов! На время проведения культурно-массовых мероприятий, а также выступлений группы Иванушки International и группы „Пелагея“ с 07:00 до 23:55 минут 14 августа и 20 августа планируется временное прекращение движения по ул. Механической на участке от дома № 31 до ул. Максима Горького», — говорится в сообщении мэрии. Ранее URA.RU писало, что выступления «Иванушек» и Пелагеи пройдут в Тюмени в рамках празднования дня рождения области. Оба концерта будут бесплатными для горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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