08 августа 2023

В Тюмени вручили медали братьям из отряда «Барс», защищавшим ЛНР. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Мужчины получили медали за защиту Луганской Народной Республики Фото:

Бойцы добровольческого отряда «Барс» — Александр и Денис Воронцевы, жители Уватского района Тюменской области, получили медали ЛНР «За веру и волю». Церемония прошла в здании фонда «Защитники Отечества». Награды за защиту республики двум братьям вручил их командир и координатор фонда Владислав Чикунов.

На спецоперацию братья отправились сразу же, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании добровольческих формирований. Для Александра это был не первый опыт участия в боевых действиях — он прошел Чечню
На спецоперацию братья отправились сразу же, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании добровольческих формирований. Для Александра это был не первый опыт участия в боевых действиях — он прошел Чечню
Фото:
Одной из решающих причин пойти на фронт для братьев стала трагедия в Ижевске, где 26 сентября 2022 года в школе были расстреляны 11 детей, а убийца имел на одежде нацистскую символику
Одной из решающих причин пойти на фронт для братьев стала трагедия в Ижевске, где 26 сентября 2022 года в школе были расстреляны 11 детей, а убийца имел на одежде нацистскую символику
Фото:
По словам Владислава Чикунова, Александр и Денис — лучшие бойцы его взвода, верные и бесстрашные
По словам Владислава Чикунова, Александр и Денис — лучшие бойцы его взвода, верные и бесстрашные
Фото:
Братья сражались на передовой, в том числе в районе Белогоровки. Во время боевых действий Александр получил ранение и был контужен. В здание попал снаряд, мужчину засыпало кирпичами. Из-под завала его доставал брат Денис
Братья сражались на передовой, в том числе в районе Белогоровки. Во время боевых действий Александр получил ранение и был контужен. В здание попал снаряд, мужчину засыпало кирпичами. Из-под завала его доставал брат Денис
Фото:
«Спасибо, ребята, за защиту нашей Родины, наших семей», — поблагодарила военных руководитель тюменского филиала фонда «Защитники Отечества» Динара Поштаренко
«Спасибо, ребята, за защиту нашей Родины, наших семей», — поблагодарила военных руководитель тюменского филиала фонда «Защитники Отечества» Динара Поштаренко
Фото:
Во время награждения мужчины заметно смущались. «Там легче, чем тут», — с улыбкой отметил Александр Воронцев
Во время награждения мужчины заметно смущались. «Там легче, чем тут», — с улыбкой отметил Александр Воронцев
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Медали «За веру и волю» распорядился вручать добровольцам и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник. По словам Владислава Чикунова, награда приравнивается к медали «За Отвагу»
Медали «За веру и волю» распорядился вручать добровольцам и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник. По словам Владислава Чикунова, награда приравнивается к медали «За Отвагу»
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Бойцы добровольческого отряда «Барс» — Александр и Денис Воронцевы, жители Уватского района Тюменской области, получили медали ЛНР «За веру и волю». Церемония прошла в здании фонда «Защитники Отечества». Награды за защиту республики двум братьям вручил их командир и координатор фонда Владислав Чикунов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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