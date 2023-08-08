Мужчины получили медали за защиту Луганской Народной Республики
Бойцы добровольческого отряда «Барс» — Александр и Денис Воронцевы, жители Уватского района Тюменской области, получили медали ЛНР «За веру и волю». Церемония прошла в здании фонда «Защитники Отечества». Награды за защиту республики двум братьям вручил их командир и координатор фонда Владислав Чикунов.
На спецоперацию братья отправились сразу же, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании добровольческих формирований. Для Александра это был не первый опыт участия в боевых действиях — он прошел Чечню
Одной из решающих причин пойти на фронт для братьев стала трагедия в Ижевске, где 26 сентября 2022 года в школе были расстреляны 11 детей, а убийца имел на одежде нацистскую символику
По словам Владислава Чикунова, Александр и Денис — лучшие бойцы его взвода, верные и бесстрашные
Братья сражались на передовой, в том числе в районе Белогоровки. Во время боевых действий Александр получил ранение и был контужен. В здание попал снаряд, мужчину засыпало кирпичами. Из-под завала его доставал брат Денис
«Спасибо, ребята, за защиту нашей Родины, наших семей», — поблагодарила военных руководитель тюменского филиала фонда «Защитники Отечества» Динара Поштаренко
Во время награждения мужчины заметно смущались. «Там легче, чем тут», — с улыбкой отметил Александр Воронцев
Медали «За веру и волю» распорядился вручать добровольцам и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник. По словам Владислава Чикунова, награда приравнивается к медали «За Отвагу»
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.