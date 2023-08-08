В Курганской области похолодает до 7 градусов

В Курганской области ночью 12 августа, по прогнозу синоптиков, похолодает до 7 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Прогноз погоды по Курганской области. 12.08.2023, температура воздуха, ночь: 7-12 градусов», — указано на сайте. Днем в этот день может потеплеть до 25 градусов.
10 августа максимальная температура воздуха в регионе составит 26 градусов. В этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы северного ветра, скорость которых может достичь 14 метров в секунду. 11 и 12 августа ожидается ветер северной четверти, со скоростью до 7 метров в секунду.
Ранее в регионе прогнозировался туман. Также в Курганской области ожидались дожди и грозы.
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