08 августа 2023

В Курганской области похолодает до 7 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, зима, холод, похолодание, морозы
Также жителям региона придется столкнуться с северным ветром Фото:

В Курганской области ночью 12 августа, по прогнозу синоптиков, похолодает до 7 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. 12.08.2023, температура воздуха, ночь: 7-12 градусов», — указано на сайте. Днем в этот день может потеплеть до 25 градусов.

10 августа максимальная температура воздуха в регионе составит 26 градусов. В этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы северного ветра, скорость которых может достичь 14 метров в секунду. 11 и 12 августа ожидается ветер северной четверти, со скоростью до 7 метров в секунду.

Ранее в регионе прогнозировался туман. Также в Курганской области ожидались дожди и грозы.

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В Курганской области ночью 12 августа, по прогнозу синоптиков, похолодает до 7 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 12.08.2023, температура воздуха, ночь: 7-12 градусов», — указано на сайте. Днем в этот день может потеплеть до 25 градусов. 10 августа максимальная температура воздуха в регионе составит 26 градусов. В этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы северного ветра, скорость которых может достичь 14 метров в секунду. 11 и 12 августа ожидается ветер северной четверти, со скоростью до 7 метров в секунду. Ранее в регионе прогнозировался туман. Также в Курганской области ожидались дожди и грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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