В Курганской области похолодает до 7 градусов

09 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Также жителям региона придется столкнуться с северным ветром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ночью 12 августа, по прогнозу синоптиков, похолодает до 7 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 12.08.2023, температура воздуха, ночь: 7-12 градусов», — указано на сайте. Днем в этот день может потеплеть до 25 градусов. 10 августа максимальная температура воздуха в регионе составит 26 градусов. В этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы северного ветра, скорость которых может достичь 14 метров в секунду. 11 и 12 августа ожидается ветер северной четверти, со скоростью до 7 метров в секунду. Ранее в регионе прогнозировался туман. Также в Курганской области ожидались дожди и грозы.

В Курганской области ночью 12 августа, по прогнозу синоптиков, похолодает до 7 градусов. Данная информация размещена на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 12.08.2023, температура воздуха, ночь: 7-12 градусов», — указано на сайте. Днем в этот день может потеплеть до 25 градусов. 10 августа максимальная температура воздуха в регионе составит 26 градусов. В этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы северного ветра, скорость которых может достичь 14 метров в секунду. 11 и 12 августа ожидается ветер северной четверти, со скоростью до 7 метров в секунду. Ранее в регионе прогнозировался туман. Также в Курганской области ожидались дожди и грозы.