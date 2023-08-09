Тюменских таксистов начали наказывать за отсутствие разрешений на работу

10 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Водители «Яндекс. Go» теперь должны отчитываться о наличии разрешений на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени агрегатор «Яндекс. Go» начал снижать рейтинг водителей такси за отсутствие разрешений на работу. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. «В приложении агрегатора „Яндекс. Go“ для водителей есть такой момент как фотофиксация: перед тем, как выйти на линию, таксист обязан сфотографировать автомобиль, водительское удостоверение и страховку. После того как данные обработаны системой, он может начинать работу. Недавно водителей обязали предоставлять также фотографии разрешений на работу. Пока без них на линию выпускают, но автоматически снижают рейтинг на 10 пунктов. А это значит, что они будут получать заявки в последнюю очередь. И то, не самые выгодные. Если рейтинг таксиста становится слишком низким — ему могут заблокировать доступ к работе с программой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября 2023 года в России вступает в силу Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который значительно изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. Так, в каждом регионе РФ появятся реестры такси, где будет содержаться информация о перевозчиках и разрешениях, выданных водителям. Для получения лицензии нужно предоставить пакет документов: договор со службой заказа легкового такси, справку о несудимости и т. д. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени агрегатор «Яндекс. Go» начал снижать рейтинг водителей такси за отсутствие разрешений на работу. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. «В приложении агрегатора „Яндекс. Go“ для водителей есть такой момент как фотофиксация: перед тем, как выйти на линию, таксист обязан сфотографировать автомобиль, водительское удостоверение и страховку. После того как данные обработаны системой, он может начинать работу. Недавно водителей обязали предоставлять также фотографии разрешений на работу. Пока без них на линию выпускают, но автоматически снижают рейтинг на 10 пунктов. А это значит, что они будут получать заявки в последнюю очередь. И то, не самые выгодные. Если рейтинг таксиста становится слишком низким — ему могут заблокировать доступ к работе с программой», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 1 сентября 2023 года в России вступает в силу Федеральный закон № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации», который значительно изменит правила игры на рынке городских пассажироперевозок. Так, в каждом регионе РФ появятся реестры такси, где будет содержаться информация о перевозчиках и разрешениях, выданных водителям. Для получения лицензии нужно предоставить пакет документов: договор со службой заказа легкового такси, справку о несудимости и т. д.