В Тюмени силовики закупают защиту от шпионов, одобренную ФСБ

Тюменское УМВД купит генераторы шума, чтобы защитить секретную информацию

Полицейские защитят секретные данные от желающих их похитить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

УМВД Тюменской области закупит генераторы электромагнитного шума, которые должны защитить управление от утечки секретной информации, составляющей гостайну. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Оборудование должно быть одобрено ФСБ.

«Поставка средств активной защиты от утечки информации для нужд УМВД России по Тюменской области в рамках гособоронзаказа в целях обеспечения госпрограммы вооружения. Начальная цена: 333 355 рублей», — говорится в документации закупки.

Защищать секретные данные планируют при помощи генераторов электромагнитного шума. Они будут маскировать сигналы от компьютерной техники, перехватив которые (при помощи «жучков» и дешифраторов) можно узнать информацию ограниченного доступа. Тюменским силовикам необходимо 11 подобных комплексов, каждый из которых должен быть одобрен ФСБ.