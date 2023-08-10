10 августа 2023

Жители ЯНАО отказываются чипировать домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы не хотят, чтобы их питомцев чипировали Фото:

Жители ЯНАО не хотят чипировать домашних животных. Многие не согласны с законом, который обязывает регистрировать и чипировать кошек и собак. Свои возмущения ямальцы выразили в соцсети «ВКонтакте».

«Моя собака имеет паспорт и зарегистрирована в клинике, где мы наблюдаемся и ставим прививки. И еще у нее есть клеймо. Зачем ей нужен чип?» — поинтересовалась Алена Александровна в группе «Злой Ямал». «Нет, и еще раз нет», — написала Наталья Туленкова. «Не согласна с этим, никого чипировать не буду», — рассказала Татьяна. «Коту 14 лет, ему только чипа не хватало», — отметила Инна Пантелеева. «Вы сами попробуйте с такой занозой под кожей походить», — добавила Лариса Дьяконова.

Агентство направило запрос в окружную службу ветеринарии с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что жителей Ямала с 1 сентября обяжут чипировать и регистрировать домашних животных. При регистрации питомцам будут вводить специальные чипы с его данными. Регистрировать кошек и собак нужно через две недели после приобретения или ввоза.

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Жители ЯНАО не хотят чипировать домашних животных. Многие не согласны с законом, который обязывает регистрировать и чипировать кошек и собак. Свои возмущения ямальцы выразили в соцсети «ВКонтакте». «Моя собака имеет паспорт и зарегистрирована в клинике, где мы наблюдаемся и ставим прививки. И еще у нее есть клеймо. Зачем ей нужен чип?» — поинтересовалась Алена Александровна в группе «Злой Ямал». «Нет, и еще раз нет», — написала Наталья Туленкова. «Не согласна с этим, никого чипировать не буду», — рассказала Татьяна. «Коту 14 лет, ему только чипа не хватало», — отметила Инна Пантелеева. «Вы сами попробуйте с такой занозой под кожей походить», — добавила Лариса Дьяконова. Агентство направило запрос в окружную службу ветеринарии с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жителей Ямала с 1 сентября обяжут чипировать и регистрировать домашних животных. При регистрации питомцам будут вводить специальные чипы с его данными. Регистрировать кошек и собак нужно через две недели после приобретения или ввоза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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