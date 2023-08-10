10 августа 2023

Жители ЯНАО вынуждены месяцами ждать заказы с Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
Ямальцы не могут вовремя забрать свои заказы из-за долго доставки Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются, что вынуждены ждать заказы с Wildberries по несколько недель, а то и больше. Об этом ямальцы рассказали в соцсети «ВКонтакте».

«Почему Wildberries стал так плохо работать? Я про доставку: постоянные задержки, бывает по месяцу посылки идут, как с AliExpress прям. Пишут одну дату, в итоге на неделю или на две задерживают, и ладно бы что-то дешевое, а то техника. Выписывала золотое украшение, и то прождала две с половиной недели», — написала анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».

В комментариях жители также отметили, что проблема не только в долгой доставке, но и в плохом качестве товаров. «Согласна, с 18 июля жду», — сообщила Валентина Антонова. «Заказывала две кровати детям, месяц ждала и не дождалась», — отметила Татьяна Требухова. «И качество товара там никакое!» — добавила Арина Никитина. «Там давно все уже недешево и со сдачей товара проблемы всегда», — подытожил Алексей Родной.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании Wildberries. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что ямальцы могли остаться без подарков к новогодним праздникам из-за долгой доставки маркетплейса. Жители ждали свои заказы больше месяца.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются, что вынуждены ждать заказы с Wildberries по несколько недель, а то и больше. Об этом ямальцы рассказали в соцсети «ВКонтакте». «Почему Wildberries стал так плохо работать? Я про доставку: постоянные задержки, бывает по месяцу посылки идут, как с AliExpress прям. Пишут одну дату, в итоге на неделю или на две задерживают, и ладно бы что-то дешевое, а то техника. Выписывала золотое украшение, и то прождала две с половиной недели», — написала анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде». В комментариях жители также отметили, что проблема не только в долгой доставке, но и в плохом качестве товаров. «Согласна, с 18 июля жду», — сообщила Валентина Антонова. «Заказывала две кровати детям, месяц ждала и не дождалась», — отметила Татьяна Требухова. «И качество товара там никакое!» — добавила Арина Никитина. «Там давно все уже недешево и со сдачей товара проблемы всегда», — подытожил Алексей Родной. Агентство направило запрос в пресс-службу компании Wildberries. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что ямальцы могли остаться без подарков к новогодним праздникам из-за долгой доставки маркетплейса. Жители ждали свои заказы больше месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...