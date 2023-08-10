Жители ЯНАО вынуждены месяцами ждать заказы с Wildberries

Ямальцы не могут вовремя забрать свои заказы из-за долго доставки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) жалуются, что вынуждены ждать заказы с Wildberries по несколько недель, а то и больше. Об этом ямальцы рассказали в соцсети «ВКонтакте».

«Почему Wildberries стал так плохо работать? Я про доставку: постоянные задержки, бывает по месяцу посылки идут, как с AliExpress прям. Пишут одну дату, в итоге на неделю или на две задерживают, и ладно бы что-то дешевое, а то техника. Выписывала золотое украшение, и то прождала две с половиной недели», — написала анонимно автор в группе «Подслушано в Салехарде».

В комментариях жители также отметили, что проблема не только в долгой доставке, но и в плохом качестве товаров. «Согласна, с 18 июля жду», — сообщила Валентина Антонова. «Заказывала две кровати детям, месяц ждала и не дождалась», — отметила Татьяна Требухова. «И качество товара там никакое!» — добавила Арина Никитина. «Там давно все уже недешево и со сдачей товара проблемы всегда», — подытожил Алексей Родной.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании Wildberries. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что ямальцы могли остаться без подарков к новогодним праздникам из-за долгой доставки маркетплейса. Жители ждали свои заказы больше месяца.