Губернатор Моор наградил жителя Тюменской области за спасение человека из пожара. Фото

13 августа 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Моор вручил жителю Тюменской области знак отличия за смелость и отвагу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор на праздновании юбилея Исетского района наградил Евгения Гарманова за смелость и отвагу. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что мужчина спас своего соседа из пожара. «Знаком отличия Тюменской области за проявленную смелость и отвагу при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден Евгений Гарманов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства региона. Гарманов возвращался домой с работы, когда в доме его соседа взорвался газ. Начался пожар. Мужчина кинулся в горящее здание и вытащил из огня своего соседа. Также Моор вручил Благодарности губернатора Тюменской области: Ираиде Осокиной, врачу-педиатру — за заслуги в развитии здравоохранения региона; Екатерине Герман, заведующей Кукушкинской школой — за заслуги в развитии сферы образования и Наталье Бернацкой, преподавателю Исетской детской школы искусств — за заслуги в развитии культуры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор 13 августа с рабочим визитом прибыл в Исетский район. Глава региона планировал принять участие в праздновании юбилея муниципалитета. Фото: telegram-канал «Информационный центр Правительства Тюменской области», https://t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор Тюменской области Александр Моор на праздновании юбилея Исетского района наградил Евгения Гарманова за смелость и отвагу. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что мужчина спас своего соседа из пожара. «Знаком отличия Тюменской области за проявленную смелость и отвагу при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден Евгений Гарманов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства региона. Гарманов возвращался домой с работы, когда в доме его соседа взорвался газ. Начался пожар. Мужчина кинулся в горящее здание и вытащил из огня своего соседа. Также Моор вручил Благодарности губернатора Тюменской области: Ираиде Осокиной, врачу-педиатру — за заслуги в развитии здравоохранения региона; Екатерине Герман, заведующей Кукушкинской школой — за заслуги в развитии сферы образования и Наталье Бернацкой, преподавателю Исетской детской школы искусств — за заслуги в развитии культуры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор 13 августа с рабочим визитом прибыл в Исетский район. Глава региона планировал принять участие в праздновании юбилея муниципалитета.