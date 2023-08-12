12 августа 2023
11 августа 2023

Губернатор Моор наградил жителя Тюменской области за спасение человека из пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, моор александр
Моор вручил жителю Тюменской области знак отличия за смелость и отвагу Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор на праздновании юбилея Исетского района наградил Евгения Гарманова за смелость и отвагу. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что мужчина спас своего соседа из пожара.

«Знаком отличия Тюменской области за проявленную смелость и отвагу при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден Евгений Гарманов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства региона. Гарманов возвращался домой с работы, когда в доме его соседа взорвался газ. Начался пожар. Мужчина кинулся в горящее здание и вытащил из огня своего соседа.

Также Моор вручил Благодарности губернатора Тюменской области: Ираиде Осокиной, врачу-педиатру — за заслуги в развитии здравоохранения региона; Екатерине Герман, заведующей Кукушкинской школой — за заслуги в развитии сферы образования и Наталье Бернацкой, преподавателю Исетской детской школы искусств — за заслуги в развитии культуры.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор 13 августа с рабочим визитом прибыл в Исетский район. Глава региона планировал принять участие в праздновании юбилея муниципалитета.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор на праздновании юбилея Исетского района наградил Евгения Гарманова за смелость и отвагу. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что мужчина спас своего соседа из пожара. «Знаком отличия Тюменской области за проявленную смелость и отвагу при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награжден Евгений Гарманов», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства региона. Гарманов возвращался домой с работы, когда в доме его соседа взорвался газ. Начался пожар. Мужчина кинулся в горящее здание и вытащил из огня своего соседа. Также Моор вручил Благодарности губернатора Тюменской области: Ираиде Осокиной, врачу-педиатру — за заслуги в развитии здравоохранения региона; Екатерине Герман, заведующей Кукушкинской школой — за заслуги в развитии сферы образования и Наталье Бернацкой, преподавателю Исетской детской школы искусств — за заслуги в развитии культуры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор 13 августа с рабочим визитом прибыл в Исетский район. Глава региона планировал принять участие в праздновании юбилея муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...