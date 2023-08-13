Глава Приморья поручил устранить разлив нефтепродуктов в подтопленном Уссурийске

Необходимо устранить последствия разлива нефтепродуктов в подтопленном микрорайоне Семь ветров в Уссурийске. Соответствующее поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Поручил руководителю местного отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям устранить следы разлившихся нефтепродуктов», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он отметил, что также требуется проведение расчетов технических характеристик дамбы, которая не выдержала нагрузки в результате паводка. Вода начала проникать в микрорайон через незаконченную дамбу, предназначенную для защиты от наводнений. Планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию осенью.
По информации пресс-службы городской администрации, в микрорайоне произошел разлив горюче-смазочных материалов. Жидкость попала в воду из бочек, хранившихся в затопленном гараже, и ликвидировать последствия возможно только после того, как уровень воды снизится, заключили в администрации.
Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Приморье пострадали 16 муниципалитетов. По данным МЧС России, подтоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 автомобильные дороги. В Уссурийске произошел прорыв дамбы, предотвращающей паводки. Жители близлежащих домов были вынуждены срочно эвакуироваться, так как уровень воды поднялся до третьего этажа, передает VSE42.ru.
Необходимо устранить последствия разлива нефтепродуктов в подтопленном микрорайоне Семь ветров в Уссурийске. Соответствующее поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Поручил руководителю местного отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям устранить следы разлившихся нефтепродуктов», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он отметил, что также требуется проведение расчетов технических характеристик дамбы, которая не выдержала нагрузки в результате паводка. Вода начала проникать в микрорайон через незаконченную дамбу, предназначенную для защиты от наводнений. Планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию осенью. По информации пресс-службы городской администрации, в микрорайоне произошел разлив горюче-смазочных материалов. Жидкость попала в воду из бочек, хранившихся в затопленном гараже, и ликвидировать последствия возможно только после того, как уровень воды снизится, заключили в администрации. Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Приморье пострадали 16 муниципалитетов. По данным МЧС России, подтоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 автомобильные дороги. В Уссурийске произошел прорыв дамбы, предотвращающей паводки. Жители близлежащих домов были вынуждены срочно эвакуироваться, так как уровень воды поднялся до третьего этажа, передает VSE42.ru.