Глава Приморья поручил устранить разлив нефтепродуктов в подтопленном Уссурийске

13 августа 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

В Уссурийске произошел разлив нефтепродуктов, заявил Олег Кожемяко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо устранить последствия разлива нефтепродуктов в подтопленном микрорайоне Семь ветров в Уссурийске. Соответствующее поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Поручил руководителю местного отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям устранить следы разлившихся нефтепродуктов», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он отметил, что также требуется проведение расчетов технических характеристик дамбы, которая не выдержала нагрузки в результате паводка. Вода начала проникать в микрорайон через незаконченную дамбу, предназначенную для защиты от наводнений. Планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию осенью. Новость по теме Уссурийск затопило после прорыва дамбы: что происходит в городе По информации пресс-службы городской администрации, в микрорайоне произошел разлив горюче-смазочных материалов. Жидкость попала в воду из бочек, хранившихся в затопленном гараже, и ликвидировать последствия возможно только после того, как уровень воды снизится, заключили в администрации. Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Приморье пострадали 16 муниципалитетов. По данным МЧС России, подтоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 автомобильные дороги. В Уссурийске произошел прорыв дамбы, предотвращающей паводки. Жители близлежащих домов были вынуждены срочно эвакуироваться, так как уровень воды поднялся до третьего этажа, передает VSE42.ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо устранить последствия разлива нефтепродуктов в подтопленном микрорайоне Семь ветров в Уссурийске. Соответствующее поручение дал губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Поручил руководителю местного отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям устранить следы разлившихся нефтепродуктов», — написал Кожемяко в своем telegram-канале. Он отметил, что также требуется проведение расчетов технических характеристик дамбы, которая не выдержала нагрузки в результате паводка. Вода начала проникать в микрорайон через незаконченную дамбу, предназначенную для защиты от наводнений. Планировалось, что объект будет введен в эксплуатацию осенью. По информации пресс-службы городской администрации, в микрорайоне произошел разлив горюче-смазочных материалов. Жидкость попала в воду из бочек, хранившихся в затопленном гараже, и ликвидировать последствия возможно только после того, как уровень воды снизится, заключили в администрации. Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в Приморье пострадали 16 муниципалитетов. По данным МЧС России, подтоплены 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка и 43 автомобильные дороги. В Уссурийске произошел прорыв дамбы, предотвращающей паводки. Жители близлежащих домов были вынуждены срочно эвакуироваться, так как уровень воды поднялся до третьего этажа, передает VSE42.ru.