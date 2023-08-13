В Сургуте бизнесмен вынудил мэрию заключить с ним контракт на освещение города

14 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Стоимость контракта составила 7,6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) бизнесмен Михаил Гамм вынудил мэрию заключить с ним контракт на освещение города почти на восемь миллионов рублей, который изначально передали другому подрядчику. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «У Гамма на торгах были указаны самые привлекательные условия, но мэрия ему отказала якобы из-за отсутствия в документах контактного номера и заключила контракт с другим подрядчиком. Предприниматель обратился с жалобой в ФАС. При проверке выявили нарушения со стороны администрации в необоснованном отказе. В адрес мэрии направлено предписание о расторжении первого контракта и заключения его с компанией Гамма», — сообщил инсайдер. Согласно заключению проведенной проверки, опубликованной на сайте госзакупок, ни у кого из участников не был указан номер телефона, но отказ получил только Гамм. «Изучив заявку № 5 ИП Гамм Михаил Николаевич, установлено, что в составе заявки приложена карточка предприятия, где имеется информация о номере телефона участника закупки, в связи с чем у аукционной комиссии имелась возможность ознакомиться с номером телефона участника. Кроме того, изучив заявки участников аукциона, Комиссией Управления установлено, что у всех участников электронного аукциона в заявке отсутствуют номера телефонов. Таким образом, аукционной комиссией неправомерно отклонена заявка № 5», — указано в документе. За разъяснениями журналист агентства обратился в мэрию города. В департаменте массовых коммуникаций никто не ответил на телефонный звонок. Предпринимателю Гамму направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нефтеюганска расторгла контракт с ООО «Инстрой-С Инвест» из-за отсутствия проекта лыжного стадиона. В ФАС заявили, что предметом аукциона была не проектная документация по строительству, а эскиз стадиона, поэтому требования заказчика не соответствуют условиям контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) бизнесмен Михаил Гамм вынудил мэрию заключить с ним контракт на освещение города почти на восемь миллионов рублей, который изначально передали другому подрядчику. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «У Гамма на торгах были указаны самые привлекательные условия, но мэрия ему отказала якобы из-за отсутствия в документах контактного номера и заключила контракт с другим подрядчиком. Предприниматель обратился с жалобой в ФАС. При проверке выявили нарушения со стороны администрации в необоснованном отказе. В адрес мэрии направлено предписание о расторжении первого контракта и заключения его с компанией Гамма», — сообщил инсайдер. Согласно заключению проведенной проверки, опубликованной на сайте госзакупок, ни у кого из участников не был указан номер телефона, но отказ получил только Гамм. «Изучив заявку № 5 ИП Гамм Михаил Николаевич, установлено, что в составе заявки приложена карточка предприятия, где имеется информация о номере телефона участника закупки, в связи с чем у аукционной комиссии имелась возможность ознакомиться с номером телефона участника. Кроме того, изучив заявки участников аукциона, Комиссией Управления установлено, что у всех участников электронного аукциона в заявке отсутствуют номера телефонов. Таким образом, аукционной комиссией неправомерно отклонена заявка № 5», — указано в документе. За разъяснениями журналист агентства обратился в мэрию города. В департаменте массовых коммуникаций никто не ответил на телефонный звонок. Предпринимателю Гамму направлен запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нефтеюганска расторгла контракт с ООО «Инстрой-С Инвест» из-за отсутствия проекта лыжного стадиона. В ФАС заявили, что предметом аукциона была не проектная документация по строительству, а эскиз стадиона, поэтому требования заказчика не соответствуют условиям контракта.