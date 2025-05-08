08 мая 2025

В ХМАО 78-летняя волонтер шьет амуницию для бойцов СВО в память об отце-герое

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Чернега пошла в волонтеры после начала СВО
Стелла Чернега пошла в волонтеры после начала СВО Фото:

Волонтер общественной организации «Зов Родины» Стелла Чернега продолжает в возрасте 78 лет шить одежду и амуницию для бойцов СВО в память об отце Николае Зинове, который получил звание героя Советского союза во время Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка во время парада в Сургуте. 

Когда я только услышала про начало СВО, я сразу решила, что пойду волонтером. Мама и папа осудили бы меня, если бы я этого не сделала. Конечно, тяжело заниматься таким трудом каждый день. Но не могу отказаться», — прокомментировала Чернега.

Ее отец был призван на фронт в 1942 году. Спустя год в ходе боя на плацдарме на правом берегу Днепра в районе села Ясногородка Киевской области сержант Зинов был ранен, но поле боя не покинул, удерживая занимаемую позицию до подхода подкрепления, и уничтожив более 20 вражеских солдат. За этот подвиг ему и было присвоено звание героя Советского союза. Войну закончил в Праге.

«Форсирование Днепра было одной из самых сложных операций в ходе Великой Отечественной войны. Получив ранение, он попал в госпиталь. И вот однажды сосед по палате сказал ему, что увидел его фамилию в газете „Правда“ в списке солдат, которые присвоено звание героя Советского союза. А отец об этом даже не догадывался и не верил в это до тех пор пока ему не вручили эту награду», — рассказала Чернега.

Стелла Чернега (в центре) в окружении семьи
Стелла Чернега (в центре) в окружении семьи
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Волонтер общественной организации «Зов Родины» Стелла Чернега продолжает в возрасте 78 лет шить одежду и амуницию для бойцов СВО в память об отце Николае Зинове, который получил звание героя Советского союза во время Великой Отечественной войны. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка во время парада в Сургуте.  Когда я только услышала про начало СВО, я сразу решила, что пойду волонтером. Мама и папа осудили бы меня, если бы я этого не сделала. Конечно, тяжело заниматься таким трудом каждый день. Но не могу отказаться», — прокомментировала Чернега. Ее отец был призван на фронт в 1942 году. Спустя год в ходе боя на плацдарме на правом берегу Днепра в районе села Ясногородка Киевской области сержант Зинов был ранен, но поле боя не покинул, удерживая занимаемую позицию до подхода подкрепления, и уничтожив более 20 вражеских солдат. За этот подвиг ему и было присвоено звание героя Советского союза. Войну закончил в Праге. «Форсирование Днепра было одной из самых сложных операций в ходе Великой Отечественной войны. Получив ранение, он попал в госпиталь. И вот однажды сосед по палате сказал ему, что увидел его фамилию в газете „Правда“ в списке солдат, которые присвоено звание героя Советского союза. А отец об этом даже не догадывался и не верил в это до тех пор пока ему не вручили эту награду», — рассказала Чернега.
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