19 февраля 2023
18 февраля 2023

ФАС отменила решение мэрии в ХМАО

ФАС отказалась признавать недобросовестным подрядчика мэрии Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС отказалась признавать недобросовестным подрядчика из Нефтеюганска Фото:

Управление ФАС по ХМАО отказалось признавать недобросовестным подрядчика ООО «Инстрой-С Инвест», с которым мэрия Нефтеюганска расторгла контракт в одностороннем порядке, ссылаясь на его неисполнение — подрядчик не предоставил проект лыжного стадиона. Пресс-служба ведомства разместила на официальном сайте информацию о том, что предметом электронного аукциона был не проектная документация по строительству, а эскиз стадиона, поэтому требования заказчика не соответствуют условиям контракта.

«Комиссия УФАС пришла к выводу об отсутствии основания для применения к исполнителю ООО „Инстрой-С Инвест“ меры ответственности в виде включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Предметом контракта являлось не выполнение работ по подготовке проектной документации на лыжный стадион, а проработка эскизного проекта лыжного стадиона на территории города Нефтеюганска», — указано в публикации.

По данным ведомства, электронный аукцион проводился в 2021 году. Заказчик — департамент градостроительства и земельных отношений администрации Нефтеюганска — указал, что контракт с подрядчиком был расторгнут из-за непредставления исполнителем в установленные сроки проектной документации.

Депстрой обратился в УФАС с требованием внести подрядчика в черный список поставщиков, однако с этим не согласились в двух инстанциях. Были ли выполнены другие требования, указанные в контракте, ведомство не уточняет. В пресс-службу УФАС направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.

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Управление ФАС по ХМАО отказалось признавать недобросовестным подрядчика ООО «Инстрой-С Инвест», с которым мэрия Нефтеюганска расторгла контракт в одностороннем порядке, ссылаясь на его неисполнение — подрядчик не предоставил проект лыжного стадиона. Пресс-служба ведомства разместила на официальном сайте информацию о том, что предметом электронного аукциона был не проектная документация по строительству, а эскиз стадиона, поэтому требования заказчика не соответствуют условиям контракта. «Комиссия УФАС пришла к выводу об отсутствии основания для применения к исполнителю ООО „Инстрой-С Инвест“ меры ответственности в виде включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Предметом контракта являлось не выполнение работ по подготовке проектной документации на лыжный стадион, а проработка эскизного проекта лыжного стадиона на территории города Нефтеюганска», — указано в публикации. По данным ведомства, электронный аукцион проводился в 2021 году. Заказчик — департамент градостроительства и земельных отношений администрации Нефтеюганска — указал, что контракт с подрядчиком был расторгнут из-за непредставления исполнителем в установленные сроки проектной документации. Депстрой обратился в УФАС с требованием внести подрядчика в черный список поставщиков, однако с этим не согласились в двух инстанциях. Были ли выполнены другие требования, указанные в контракте, ведомство не уточняет. В пресс-службу УФАС направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.
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