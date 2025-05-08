На центральной площади Ханты-Мансийска 9 мая состоялся масштабный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед жителями и гостями города выступили местные творческие коллективы, музыкальные и инструментальные ансамбли, а также танцевальные группы, передает журналист URA.RU с места событий.
«Программа включала патриотические песни, народные композиции и хореографические постановки на военную тематику. На первый взгляд кажется, что собралось не меньше тысячи зрителей», — сообщил журналист.
Артисты в военной форме времен Великой Отечественной исполнили известные произведения. А детские коллективы представили номера, посвященные памяти героев.
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