08 мая 2025

В ХМАО День Победы завершил концерт в Ханты-Мансийске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи зрителей собрались на центральной площади
Тысячи зрителей собрались на центральной площади Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

На центральной площади Ханты-Мансийска 9 мая состоялся масштабный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед жителями и гостями города выступили местные творческие коллективы, музыкальные и инструментальные ансамбли, а также танцевальные группы, передает журналист URA.RU с места событий.

В Ханты-Мансийске прошел праздничный концерт 9 мая
В Ханты-Мансийске прошел праздничный концерт 9 мая
Фото:

«Программа включала патриотические песни, народные композиции и хореографические постановки на военную тематику. На первый взгляд кажется, что собралось не меньше тысячи зрителей», — сообщил журналист.

Артисты в военной форме времен Великой Отечественной исполнили известные произведения. А детские коллективы представили номера, посвященные памяти героев.

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На центральной площади Ханты-Мансийска 9 мая состоялся масштабный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед жителями и гостями города выступили местные творческие коллективы, музыкальные и инструментальные ансамбли, а также танцевальные группы, передает журналист URA.RU с места событий. «Программа включала патриотические песни, народные композиции и хореографические постановки на военную тематику. На первый взгляд кажется, что собралось не меньше тысячи зрителей», — сообщил журналист. Артисты в военной форме времен Великой Отечественной исполнили известные произведения. А детские коллективы представили номера, посвященные памяти героев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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