Вице-спикер думы ХМАО планирует создать аллею, посвященную подвигам коренных народов Югры

В ХМАО планируют создать Аллею памяти участников Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. О своей инициативе журналисту URA.RU рассказал заместитель председателя окружной Думы Еремей Айпин. Он готовится выдвинуть предложение в ближайшее время.
«Мы хотим увековечить имена ветеранов Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Югры. Сейчас собираем фотографии, биографии, планируем летом издать сборник „Коренные жители Югры — участники Великой Отечественной войны“, а потом создать Аллею Памяти в Ханты-Мансийске, на улице Дзержинского», — рассказал Айпин.
По его словам, идея возникла после общения с представителями северных народов из Хабаровского края, где уже установлен памятник героям Великой Отечественной войны из числа малочисленных этносов. Этот пример вдохновил парламентария на создание аналогичного мемориала в Югре.
Ранее URA.RU писало, что во время Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского округа было мобилизовано от 17 до 18 тысяч человек. На фронт ушли сотни представителей коренных народов Югры — ханты и манси. Более 400 были награждены орденами и медалями, что составляет один из самых высоких показателей среди народов страны.
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