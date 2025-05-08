08 мая 2025

Вице-спикер думы ХМАО планирует создать аллею, посвященную подвигам коренных народов Югры

Вице-спикер думы ХМАО предложил увековечить память героев из числа ханты и манси
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО может появиться аллея, посвященная воинским подвигам ханты и манси
В ХМАО может появиться аллея, посвященная воинским подвигам ханты и манси Фото:

В ХМАО планируют создать Аллею памяти участников Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. О своей инициативе журналисту URA.RU рассказал заместитель председателя окружной Думы Еремей Айпин. Он готовится выдвинуть предложение в ближайшее время.

«Мы хотим увековечить имена ветеранов Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Югры. Сейчас собираем фотографии, биографии, планируем летом издать сборник „Коренные жители Югры — участники Великой Отечественной войны“, а потом создать Аллею Памяти в Ханты-Мансийске, на улице Дзержинского», — рассказал Айпин.

По его словам, идея возникла после общения с представителями северных народов из Хабаровского края, где уже установлен памятник героям Великой Отечественной войны из числа малочисленных этносов. Этот пример вдохновил парламентария на создание аналогичного мемориала в Югре.

Ранее URA.RU писало, что во время Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского округа было мобилизовано от 17 до 18 тысяч человек. На фронт ушли сотни представителей коренных народов Югры — ханты и манси. Более 400 были награждены орденами и медалями, что составляет один из самых высоких показателей среди народов страны.

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В ХМАО планируют создать Аллею памяти участников Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Севера — ханты и манси. О своей инициативе журналисту URA.RU рассказал заместитель председателя окружной Думы Еремей Айпин. Он готовится выдвинуть предложение в ближайшее время. «Мы хотим увековечить имена ветеранов Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов Югры. Сейчас собираем фотографии, биографии, планируем летом издать сборник „Коренные жители Югры — участники Великой Отечественной войны“, а потом создать Аллею Памяти в Ханты-Мансийске, на улице Дзержинского», — рассказал Айпин. По его словам, идея возникла после общения с представителями северных народов из Хабаровского края, где уже установлен памятник героям Великой Отечественной войны из числа малочисленных этносов. Этот пример вдохновил парламентария на создание аналогичного мемориала в Югре. Ранее URA.RU писало, что во время Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийского округа было мобилизовано от 17 до 18 тысяч человек. На фронт ушли сотни представителей коренных народов Югры — ханты и манси. Более 400 были награждены орденами и медалями, что составляет один из самых высоких показателей среди народов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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