В городах ХМАО 9 мая, в день празднования 80-летийяПобеды в Великой Отечественной войне будут перекрыто движение на центральных улицах. URA.RU публикует схему перекрытия.
Ханты-Мансийск
Движение будет перекрыто с 09:00 до 18:00 по улице Мира на участке от Дзержинского до Строителей. Для автолюбителей временно будет закрыт выезд:
- по улице Дзержинского (от Ленина до Мира);
- на улицу Дзержинского с улицы Карла Маркса и с улицы Ленина;
- с улицы Свердлова, Лопарева, Калинина, Маяковского, Крупской, Доронина, Красноармейской, Менделеева;
- с дворовых территорий и с плоскостных стоянок на указанных участках.
Припарковать автомобиль можно будет на стоянках возле ТЦ «Гостиный двор», вдоль улицы Гагарина напротив здания правительства и возле домов по адресам Чехова №12А и Дзержинского №2.
Нижневартовск
В Нижневартовске движение будет ограничено 9 с 07:00 до 17:00 п улицам:Ленина (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина);
- Омской (от улицы Менделеева до улицы Нефтяников);
- Проспект Победы (от Дворца искусств до улицы Г.И. Пикмана),
- на улице 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до улицы Менделеева) для возложения цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
- Улица Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля) и на улице Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Омской);
Также с 17:00 до 23:00 будет временно ограничен проезд по улице Г.И. Пикмана (от «Жемчужины Сибири» до улицы Мусы Джалиля) и на проспекте Победы (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).
Сургут
С 06:00 до окончания мероприятия:
- Улице Университетская (от улицы Сибирской до улицы Энергетиков)
- Проспекту Ленина (от улицы Рабочей до улицы Университетской)
- Улица Энергетиков (от Бульвара Свободы до улицы Гагарина).
С 06:00 до 16:00:
- Улица Энгельса (от улицы Энергетиков до Югорского тракта)
- Улица Гагарина (от улицы Энгельса до улицы Энергетиков)
- Проезд Советов (от здания №8 по улицы Энгельса до улицы Республики)
- Улица Республики (от улицы Энгельса до здания №78/1 по улице Республики).
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