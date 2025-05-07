07 мая 2025

Где в ХМАО перекроют дороги на 9 мая. Инфографика

В ХМАО в День Победы перекроют дороги на центральных улицах
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 9 мая перекроют центральные улицы
В ХМАО 9 мая перекроют центральные улицы Фото:

В городах ХМАО 9 мая, в день празднования 80-летийяПобеды в Великой Отечественной войне будут перекрыто движение на центральных улицах. URA.RU публикует схему перекрытия.

Ханты-Мансийск

Перекрытие дорог 9 мая в Ханты-Мансийске
Перекрытие дорог 9 мая в Ханты-Мансийске
Фото:

Движение будет перекрыто с 09:00 до 18:00 по улице Мира на участке от Дзержинского до Строителей. Для автолюбителей временно будет закрыт выезд:

  • по улице Дзержинского (от Ленина до Мира);
  • на улицу Дзержинского с улицы Карла Маркса и с улицы Ленина;
  • с улицы Свердлова, Лопарева, Калинина, Маяковского, Крупской, Доронина, Красноармейской, Менделеева;
  • с дворовых территорий и с плоскостных стоянок на указанных участках.

Припарковать автомобиль можно будет на стоянках возле ТЦ «Гостиный двор», вдоль улицы Гагарина напротив здания правительства и возле домов по адресам Чехова №12А и Дзержинского №2.

Нижневартовск

Перекрытие дорог 9 мая в Нижневартовске
Перекрытие дорог 9 мая в Нижневартовске
Фото:

В Нижневартовске движение будет ограничено 9 с 07:00 до 17:00 п улицам:Ленина (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина);

  • Омской (от улицы Менделеева до улицы Нефтяников);
  • Проспект Победы (от Дворца искусств до улицы Г.И. Пикмана),
  • на улице 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до улицы Менделеева) для возложения цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
  • Улица Г.И. Пикмана (от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля) и на улице Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Омской);

Также с 17:00 до 23:00 будет временно ограничен проезд по улице Г.И. Пикмана (от «Жемчужины Сибири» до улицы Мусы Джалиля) и на проспекте Победы (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября).

Сургут

С 06:00 до окончания мероприятия:

  • Улице Университетская (от улицы Сибирской до улицы Энергетиков)
  • Проспекту Ленина (от улицы Рабочей до улицы Университетской)
  • Улица Энергетиков (от Бульвара Свободы до улицы Гагарина).

С 06:00 до 16:00:

  • Улица Энгельса (от улицы Энергетиков до Югорского тракта)
  • Улица Гагарина (от улицы Энгельса до улицы Энергетиков)
  • Проезд Советов (от здания №8 по улицы Энгельса до улицы Республики)
  • Улица Республики (от улицы Энгельса до здания №78/1 по улице Республики).
Перекрытие дорог 9 мая в Сургуте
Перекрытие дорог 9 мая в Сургуте
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В городах ХМАО 9 мая, в день празднования 80-летийяПобеды в Великой Отечественной войне будут перекрыто движение на центральных улицах. URA.RU публикует схему перекрытия. Ханты-Мансийск Движение будет перекрыто с 09:00 до 18:00 по улице Мира на участке от Дзержинского до Строителей. Для автолюбителей временно будет закрыт выезд: Припарковать автомобиль можно будет на стоянках возле ТЦ «Гостиный двор», вдоль улицы Гагарина напротив здания правительства и возле домов по адресам Чехова №12А и Дзержинского №2. Нижневартовск В Нижневартовске движение будет ограничено 9 с 07:00 до 17:00 п улицам:Ленина (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина); Также с 17:00 до 23:00 будет временно ограничен проезд по улице Г.И. Пикмана (от «Жемчужины Сибири» до улицы Мусы Джалиля) и на проспекте Победы (от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября). Сургут С 06:00 до окончания мероприятия: С 06:00 до 16:00:
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