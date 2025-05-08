Волонтер из Нижневартовска (ХМАО) Герваси Мелия поделился воспоминаниями о подвигах своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Во время беседы с корреспондентом URA.RU он отметил, что День Победы был особенно дорог его матери. Она и ее сестры рисковали жизнью, участвуя в партизанском движении.
«Моя мама, Екатерина Щербина, очень любила День Победы. Она жила в Краснодарском крае. Во время войны со старшими сестрами, Ульяной и Федорой, партизанила в плавнях — труднопроходимых заболоченных зарослях на побережье, которые во время войны служили надежным укрытием для партизанских отрядов. Потом они воевали в Анапе, затем обороняли гору Индюк», — рассказал Мелия.
Тети волонтера были награждены боевыми медалями, а мать — признана тружеником тыла. Также Мелия рассказал о своем дяде, который погиб во время войны. Он служил стрелком-радистом на бомбардировщике и был похоронен под Сталинградом, в Котельниково.
Сам Мелия служил в воздушно-десантной дивизии в период Афганской войны и состоит в Союзе Десантников Югры. Он не участвовал в боевых действиях, но каждый год присоединяется к «Бессмертному полку» с портретами вартовчан, которые не вернулись с полей сражений.
Сейчас мужчина охраняет нефтяные объекты и принимает участие в волонтерской деятельности. Он был с гуманитарной миссией в Мариуполе, разбирал завалы драмтеатра. «В 2022 году пытался пойти добровольцем в Мариуполь, но военкомат отказал. Весной все же поехал волонтером, помогал разбирать завалы, в том числе драмтеатра», — рассказал Мелия. Он поздравил всех жителей Югры с Днем Победы, пожелал им здоровья, добра, отличного настроения и мира.
Ранее URA.RU писало, что акция «Бессмертный полк» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне стала самой массовой за последние годы в Югре. Колонны из тысяч югорчан прошли по улицам с портретами своих героических предков, чтобы почтить их память.
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