За сутки в ХМАО ликвидировано четыре пожара

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России за минувшие сутки ликвидировали четыре возгорания на территории ХМАО. В числе происшествий — пожары в жилом доме, тандырной и на открытых территориях в различных городах округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«Возгорание жилого дома в Радужном. В результате пожара квартира повреждена на площади трех кв. м. Причина — неосторожность при курении», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В Нягани произошло возгорание мусора в пластиковых контейнерах, в Нижневартовске пожар задел деревянную стеновую перегородку и пол тандырной. Предварительная причина — неосторожность при приготовлении пищи. Также в Сургуте было зафиксировано возгорание мусора на открытой территории.
Помимо ликвидации пожаров, спасатели дважды выезжали на место ДТП для устранения последствий аварий. На водных объектах региона происшествий зарегистрировано не было. Гидрологическая обстановка, по оценке спасателей, развивается в соответствии с прогнозами.
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